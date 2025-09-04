Produktionsmedarbetare sökes till kund i Malmö
Om tjänsten
Vi söker just nu fler produktionsmedarbetare till vår kund i Malmö. I rollen som produktionsmedarbetare arbetar du både med paketering och inne i produktionen av kosmetikan. Företaget är ett av de ledande kosmetika företagen inom branschen. Vi erbjuder dig möjligheten att bli del av ett välkänt bolag och en del av teamet av Boxflow konsulter!
Arbetet är förlagt vardagar under dagtid (07:30-16:00) men även kvällstid förekommer (16-22:00). Kunden tillämpar dag till dag bokning! Som konsult hos vår kund blir du del av ett härligt team och tillsammans arbetar ni för att säkerställa den dagliga produktionen.
Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att variera men inkluderar både arbete i produktionen med maskinkörning, kvalitetskontroller och montering av kosmetikan. Utöver detta kan du även komma att arbeta med handpaketering av den färdigproducerade kosmetikan. Arbetsuppgifterna innebär manuellt handarbete såväl som hantering av automatiserade maskiner. Arbetet utförs i renrum och detta ställer krav på regler kring arbetskläder, hygien och arbetssätt.
Paketering
Maskinövervakning/körning
Dokumentation & kvalitetskontroller
Profil & bakgrund
För att lyckas i rollen tror vi att du har någon form av tidigare erfarenhet av arbete inom industri. Som person tror vi att du är flexibel och har en god förmåga att arbeta i grupp såväl som självständigt.
Som produktionsmedarbetare kommer du att få lära dig flertalet olika stationer och arbetsuppgifter men för att trivas i rollen behöver du trivas med monotona arbetsuppgifter. För att vara aktuell för tjänsten behöver ha goda kunskaper inom det svenska språket i tal samt skrift.
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång.
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda. Ersättning
