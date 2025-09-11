Produktionsmedarbetare sökes till kommande möjligheter i Helsingborg!
2025-09-11
Har du öga för detaljer, gillar att ta ansvar och trivs med att arbeta tillsammans med andra? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Vi söker produktionsmedarbetare i Helsingborg för kommande uppdrag - kanske är det just dig vi söker? Hos oss får du en viktig roll i produktionskedjan.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat vara:
• Montering, packning och kvalitetskontroll av produkter.
• Övervakning av maskiner och utrustning - du ser till att allt rullar på som det ska.
• Kvalitetssäkring - du ser till att produkterna håller hög standard.
• Samarbete i team - tillsammans når vi våra mål och skapar god stämning på arbetsplatsen.
StudentConsulting ansvarar för rekryteringsprocessen och slutgiltig kandidat kommer bli anställd som ambulerande konsult via oss.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Har tidigare erfarenhet av produktion
• Är pålitlig, noggrann och gillar att jobba med andra.
• Klarar av ett fysiskt aktivt arbete.
• Har ett driv att lära dig nya saker och utvecklas i rollen.
Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att lära känna dig!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport.
