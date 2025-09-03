Produktionsmedarbetare sökes till Aimpoint i Gällivare!
2025-09-03
Nu söker vi dig som har ett tekniskt intresse och är redo att anta en spännande utmaning på ett expansivt företag i Gällivare! Är du den vi söker?
Aimpoint AB är det företag som skapade och utvecklade rödpunktsiktet, vilket de idag är världsledande leverantörer av. Aimpoints sikten används på den civila jakt- och skyttemarknanden samt av polis och militär. Företaget har 415 anställda och omsätter ca: 1,6 MDKR. Försäljningen i USA sker via deras amerikanska dotterbolag, Aimpoint Inc. Deras huvudkontor ligger i Malmö och alla deras produkter är tillverkade i Sverige. Aimpoints produktionsenheter finns i Malmö och Gällivare.
Genom StudentConsulting kan du få chansen att arbeta på ett världsledande företag på rödpunktsikten Aimpoint, som är ett företag inom Sandberg Development Group. Aimpoint AB, som är marknadsledande inom sin nisch, har sedan 1975 tillverkat sikten som blivit kända världen över för sin höga kvalitet och precision. Idag anses Aimpoints produkter vara en utav världens snabbaste och mest effektiva siktarsystem.
Vi söker engagerade och skickliga montörer för expansionen. Arbetsuppgifterna kommer bestå av montering av sikten där arbetet sker vid olika stationer och med olika moment. Arbetsuppgifterna kräver precision och stor noggrannhet. Det är ett arbete som utförs med hög kvalitet i ett effektivt tempo. I samband med rekryteringsprocessen kommer du som kandidat att få provmontera och genomgå en gedigen bakgrundskontroll.
Arbetstiderna är förlagda på två skift varannan vecka måndag-fredag, 05.30-14.00 och varannan vecka måndag-torsdag 14.00-23.30
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Fyllt 18 år
• Uttrycker dig obehindrat i tal och skrift på svenska
För att lyckas i rollen som Montör behöver du ha följande egenskaper:
• Noggrann och effektiv
• God finmotorik och samarbetsförmåga
• Sinne för detaljer
• Lätt för att följa arbetsinstruktioner, process och rutiner
• Ordningsam och flexibel
• Hög koncentrationsförmåga och tålamod
Låter detta som en tjänst för dig? Tveka då inte utan skicka in en ansökan redan idag, vi arbetar löpande med både urval och digitala intervjuer. För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterare Henna Vaalto på mailadress: henna.vaalto@studentconsulting.com
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Henna Vaalto henna.vaalto@studentconsulting.com Jobbnummer
9489914