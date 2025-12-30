Produktionsmedarbetare sökes på heltid i Höganäs!
2025-12-30
Är du redo för ett fysiskt och omväxlande arbete där du får vara en viktig del i tillverkningen av livsmedel? Har du öga för detaljer, gillar att ta ansvar och trivs med att arbeta i ett högt tempo? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vi har ett kommande behov hos vår kund i Höganäs. Där får du möjligheten att jobba heltid i en spännande produktionsmiljö där kvalitet alltid står i fokus. Du kommer att arbeta med ompackning och blandning av råvaror - från större förpackningar till konsumentanpassade produkter som säckar, hinkar och burkar. Arbetet sker enligt tydliga instruktioner och du roterar mellan olika arbetsstationer tillsammans med ett engagerat team.Publiceringsdatum2025-12-30Arbetsuppgifter
• Förbereda, väga och blanda råvaror enligt recept
• Packa färdig produkt i olika konsumentförpackningar
• Rengöring och upprätthållande av ordning i produktionsmiljön
• Hantera tunga lyft och fysiskt krävande moment
Vi söker dig som är noggrann, pålitlig och inte rädd för att ta i när det behövs. Du är en lagspelare som trivs med att jobba tillsammans med andra men som också kan ta eget ansvar.
Slutgiltig kandidat kommer bli anställd av oss på StudentConsulting och arbeta som uthyrd medarbetare till vår kund. För rätt person finns det chans till en långsiktig anställning efter den inledande anställningsperioden.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Har truckkort (krav)
• Är i god fysisk form
• Kan lämna två referenser
• Talar och skriver flytande svenska
• Har körkort och tillgång till bil (om du inte bor i Höganäs)
OBS! På grund av hantering av nötter och mjölkprodukter kan vi tyvärr inte ta emot dig som har allergier mot dessa.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande!
