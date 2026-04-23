Produktionsmedarbetare sökes på deltid i Landskrona!
2026-04-23
Vill du ha ett fartfyllt jobb där tempot är högt och dagarna varierar? Nu söker vi flera medarbetare till produktionen hos vår kund i Landskrona - med start så snart som möjligt!
Arbetet sker i en modern produktionsmiljö med digitalt stöd via iPad och tydlig arbetsledning. Produktionen liknar arbetssättet inom tryckeri/montering och innebär ett varierat arbete där noggrannhet och tempo är avgörande.
Du blir en del av ett team där vi just nu stärker upp bemanningen för att möta ett växande behov.Publiceringsdatum2026-04-23Dina arbetsuppgifter
Produktions- och monteringsarbete
Hantering av material och orderflöden
Arbete med digitala instruktioner via iPad
Samarbete med kollegor i produktion
Detta är ett deltidsjobb med krav på tillgänglighet 2 dagar i veckan. Du kommer att vara anställd av StudentConsulting och uthyrd till vår kund i Landskrona.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Är självgående och tar ansvar för ditt arbete
Har ett högt tempo och god noggrannhet
Är flexibel och kan anpassa dig efter varierande arbetsuppgifter
Kommunicerar obehindrat på svenska
Gärna är yngre eller i början av arbetslivet
Krav:
Studier på minst 50 % i minst 2 år fram.
Tillgänglig minst 2 vardagar i veckan och upp mot heltid under sommaren.
2 referenser
Erfarenhet från lager eller produktion är meriterande, liksom truckkort - men inget krav.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
261 29 LANDSKRONA
StudentConsulting Kontakt
Ellinor Gregorioff helsingborg@studentconsulting.com
9871796