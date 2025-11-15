Produktionsmedarbetare sökes i Mälardalen!
2025-11-15
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
, Eskilstuna
, Enköping
, Köping
, Sala
Har du erfarenhet från produktion, bygg eller VVS och söker ett praktiskt heltidsjobb? Då kan detta vara rätt roll för dig!
OM TJÄNSTEN
Vi söker nu produktionsmedarbetare för ett heltidsuppdrag inom modulreparation och anpassning. Du kommer att arbeta med att förbereda modulbyggnader inför leverans till kund - ett arbete som kräver noggrannhet, hantverkskänsla och god samarbetsförmåga.
Som produktionsmedarbetare blir du en del av ett team där arbetsdagen inleds med ett uppstartsmöte och avslutas med en gemensam genomgång. Du arbetar inomhus i moduler med uppgifter som:
• Anpassning och reparation av modulbyggnader, inklusive målning och enklare snickeriarbete
• Flytt och justering av väggar, fönster och andra byggnadsdelar
• Samarbete med teamledare och kollegor för att säkerställa kvalitet och effektivitet
Dina arbetsuppgifter
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare erfarenhet av produktionsarbete, gärna inom bygg, måleri eller VVS
• Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
• Är tillgänglig för heltidsarbete i Mälardalen (Enköping, Uppsala, Västerås med omnejd)
Det är meriterande om du har
• Truckkort
• Erfarenhet från modulproduktion eller liknande arbetsmiljö
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Tillitsfull
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
