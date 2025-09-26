Produktionsmedarbetare sökes i Hindås
Produktionsmedarbetare sökes i Hindås - Montörsjobb / Härryda
2025-09-26
Vill du jobba med händerna i en lugn och trivsam miljö, där du får lära dig ett hantverk från grunden? Vi söker dig som är praktiskt lagd, nyfiken och inte rädd för att ta i!
Om tjänstenHos vår kund arbetar du med att tillverka band som används i olika typer av industriell produktion. Bandens vikter varierar, och de bearbetas för hand efter varje beställning. Arbetet omfattar bland annat följande moment:
Klippa band för hand utifrån order
Smälta och limma ändarna för att skapa ett cirkulärt band
Anpassa banden med plastdetaljer och andra komponenter
Kvalitetskontroll innan leverans till kund
Du jobbar tillsammans med två kollegor i ett roterande stationssystem - ett varierat arbete där ni hjälps åt och lär av varandra.
Vi söker dig som: Är fingerfärdig och noggrann Har god fysik och är van vid fysiskt arbete Är flexibel, snabblärd och vill utvecklas Trivs med att jobba i ett litet team Har en positiv inställning och vilja att lära
Arbetstid: 07:00-16:00 (flex från 06:30)
Låter det som något för dig?Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team i Hindås!
Om WRKFRC
WRKFRC har med fokus på rätt kandidat på rätt plats supportat tillverkningsindustrin i väst Sverige sedan 2009. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsbolag, vilket betyder att vi följer kollektivavtal och kompetensförtagens stadgar.
Vi är idag cirka 120 konsulter inom området Industri & Logistik och i ständig tillväxt. Ersättning
