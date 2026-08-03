Produktionsmedarbetare sökes för kommande uppdrag i Bohuslän!
Uniflex AB / Montörsjobb / Uddevalla Visa alla montörsjobb i Uddevalla
2026-08-03
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eller i hela Sverige
Har du erfarenhet från industri och produktion och van att jobba i linjeproduktion? Då kan vi ha jobbet för dig! Vi söker just nu efter produktionsmedarbetare till kommande uppdrag runt om i Bohuslän! Du kommer att vara anställd hos oss på Uniflex och uthyrd på uppdrag hos någon av våra kunder. Arbetstider och arbetsuppgifter kan variera beroende på uppdrag, men vanligast är att du jobbar dagtid, kvällstid eller tvåskift.
Vem är du?
Vi söker du som har tidigare erfarenhet av arbete inom produktion och industri. Det är mycket meriterande om du är händig och vana av att jobba med olika typer av verktyg. Som person är du en lagspelare som är bra på att kommunicera och samarbeta. Du är ansvarsfull och noggrann i det du gör. Eftersom du kan behöva hjälpa till i olika delar av produktionen hos våra kunder är det bra om du är flexibel.Publiceringsdatum2026-08-03Kvalifikationer
Erfarenhet från produktion och industri
Vana av att jobba med olika typer av verktyg
Kunskaper kring ritningsläsning
God fysik
Datorvana
Goda kunskaper i svenska (tal och skrift)
B-körkort och tillgång till bil
Meriterande:
Systemvana och/eller erfarenhet av CNC
Truckkort - A1-A4 och B1-B6
Låter detta intressant? Skicka in din ansökan redan idag! Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut.
Eventuella namngivna referenser bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Om verksamheten:
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
Försäkringar
Marknadsmässig lön
Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7923386-2128583". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
451 31 UDDEVALLA Kontakt
Gabriel Moberg gabriel.moberg@uniflex.se Jobbnummer
10020211