Produktionsmedarbetare sökes för extrajobb i Huskvarna!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Maskinoperatörsjobb / Jönköping Visa alla maskinoperatörsjobb i Jönköping
2026-02-26
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Jönköping
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Nässjö
eller i hela Sverige
Är du en positiv, engagerad och arbetsvillig person? Letar du efter ett extrajobb och är du intresserad av att arbeta inom produktion? Då har vi tjänsten för dig!
Under mer än 70 år har vår kund framgångsrikt drivit en cirkulär affärsmodell som tillhandahåller textil- och hygienlösningar för hotell, restauranger, vårdgivare, industrier och fastighetsägare. De hyr ut, hämtar, tvättar och reparerar textilier. Genom att hantera hela kedjan, från design till logistik, tvätt och återvinning, tar de ett helhetsansvar för både människor, textilier och miljön.
Vi söker nu drivna medarbetare till deras produktion i Huskvarna. I rollen som produktionsmedarbetare arbetar du i tvätteriet där du i huvudsak hanterar flödet av mattor.
För detta uppdrag söker vi dig som vill arbeta extra och har en annan huvudsaklig sysselsättning i form av studier eller arbete på minst 50 procent. Du har möjlighet att styra hur du vill arbeta och lägger in din tillgänglighet i vårt system. Arbetstiderna är förlagda måndag-fredag och det finns möjlighet att arbeta både dag- och kvällstid. Vi ser gärna att du som söker har en tillgänglighet på minst två pass i veckan.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting och utför arbetet hos vår kund i Huskvarna.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som vill arbeta extra och har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 procent. Vidare krav för tjänsten är svenska i tal och skrift. Har du tidigare arbetat i produktion eller industri är detta meriterande för tjänsten.
För att trivas i rollen som produktionsmedarbetare ser vi gärna att du som söker trivs med att arbeta både självständigt och i grupp. Du har ett starkt driv och engagemang samt en förmåga att vara flexibel och anpassningsbar i ditt arbete. Eftersom arbetet kan innebära en del tunga lyft, är det viktigt att du har en god fysik.
Låter detta som något för dig? Sök då tjänsten redan idag! Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Lyckås 8 (visa karta
)
561 92 HUSKVARNA Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Hana Kelmendi jonkoping@studentconsulting.com Jobbnummer
9766457