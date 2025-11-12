Produktionsmedarbetare sökes för deltidsarbete i Fristad!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Maskinoperatörsjobb / Borås
2025-11-12
Är du en uthållig, arbetsvillig och engagerad person som inte räds ett fysiskt krävande arbete? Letar du efter ett deltidsjobb där du får vara en viktig del av ett starkt team inom produktion? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Vår kund har i över 70 år framgångsrikt drivit en cirkulär affärsmodell som tillhandahåller textil- och hygienlösningar för hotell, restauranger, vårdgivare, industrier och fastighetsägare. De hyr ut, hämtar, tvättar och reparerar textilier och tar ansvar för hela kedjan från design till logistik, tvätt och återvinning.
Vi söker nu drivna och uthålliga produktionsmedarbetare till kundens anläggning i Fristad. Arbetet utförs i tvätteriet, där du främst hanterar flödet av mattor och andra textilier. Det är ett fysiskt tungt arbete som kräver både styrka, uthållighet och en vilja att prestera i ett högt tempo.
Detta är ett deltidsjobb, vilket innebär att du arbetar vid behov utifrån din tillgänglighet och kundens behov. För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha en annan huvudsaklig sysselsättning, till exempel studier eller arbete på minst 50 %.
Arbetstiderna är förlagda måndag-fredag och det finns möjlighet att arbeta både dag- och kvällstid. Vi ser gärna att du har möjlighet att arbeta minst två pass i veckan.
DETTA SÖKER VI
• Du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %
• Du behärskar svenska i tal och skrift
• Du är uthållig, pålitlig och har ett starkt driv
• Du trivs med fysiskt arbete och har god fysik
• Du är noggrann, ansvarstagande och vill bidra till en väl fungerande produktion
Detta är ett konsultuppdrag via StudentConsulting, där du blir anställd hos oss och arbetar hos vår kund i Fristad.
Låter det som något för dig? Sök tjänsten redan idag! Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
513 32 FRISTAD Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Alice Johannesson boras@studentconsulting.com Jobbnummer
9600998