Produktionsmedarbetare/plastsvetsare till AB Germa
2025-08-22
Har du arbetat inom industriell tillverkning och lockas av att vara delaktig i framställningen av kvalitetsprodukter? Är du strukturerad, ansvarstagande och har en stark arbetsmoral? Då kan det vara dig vi söker som produktionsmedarbetare till stabila och familjära Germa i Kristianstad.Publiceringsdatum2025-08-22Arbetsuppgifter
Som produktionsmedarbetare arbetar du nära plastsvetsarna och är en viktig del i det dagliga arbetet. Du bidrar till ett smidigt produktionsflöde genom att stötta med praktiska moment i tillverkningen.
• Stötta plastsvetsare i produktionen
• Förbereda och hantera material
• Utföra enklare montering
• Hålla ordning och reda på arbetsplatsen
• Vid behov hjälpa till med lager och packning
• Möjlighet att utvecklas inom plastsvetsning
I denna roll är du en viktig del av teamet där laganda och samarbete alltid kommer före jaget. Tillsammans hjälps ni åt för att produktionen ska flyta smidigt och hålla hög kvalitet - ett engagemang som gör skillnad varje dag.Profil
• Teknisk intresserad med erfarenhet från verkstad eller industri och praktiskt arbete
• Erfarenhet av plastsvetsning är meriterande men inte ett krav
• God svenska i tal och skrift för att följa instruktioner
• Noggrann, ansvarstagande och självgående
• Lagspelare med god samarbetsförmåga
Vi söker dig som vill bidra med engagemang och kvalitet i arbetet. För att trivas hos Germa är det också viktigt att du delar och lever efter företagets värderingar.
Övrig information
• Placeringsort: Kristianstad
• Start: omgående efter överenskommelse
• Varaktighet: Tillsvidare
• Arbetstid: Heltid, Vardagar 2-skift
• Lön: enligt kollektivavtal
För den här tjänsten blir du anställd som konsult hos Maxkompetens. Låter denna tjänst intressant? Tveka inte att söka via vår hemsida redan idag på ?www.maxkompetens.se. Vid eventuella frågor kontakta Rekryteringskonsulter Simon Jeppsson på 076-5558381 eller Simon.jeppsson@maxkompetens.se
Ansökningar via e-post mottages inte pga GDPR. Sista ansökningsdag är 12 Sep 2025 Vi kommer att arbeta med löpande urval så sök tjänsten redan idag!
Om Maxkompetens
Maxkompetens är ett av Sveriges ledande rekrytering och bemanningsbolag sedan 2003 och har kontor på fem orter fördelade på Kristianstad, Växjö, Halmstad, Borås och Stockholm. Varje år tillsätter vi över 1200 jobb och varje dag har vi ca 280 konsulter ute på uppdrag. Våra kompetensområden är HR & Lön, Ekonomi & Finans, Kundtjänst & Administration, Marknad & Försäljning, It & Teknik, Inköp & Logistik, Industri.
Varje människa har en fantastisk potential. Det är viktigt att ta vara på alla människors kompetens och erbjuda dem möjligheten att uppnå sina drömmar. Genom omsorgsfullhet, väl fungerande rekryteringsprocesser och hög kompetens hjälper vi människor och företag att mötas och lyckas tillsammans. En bättre värld helt enkelt! Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension.Företaget
Vi har under ett sekel utvecklat innovativa produkter som spelar en avgörande roll för människor i kritiska situationer, världen över. Med andra ord, vi kan garanterar att vi har lång erfarenhet. Alla i Team Germa har en viktig mission som kräver noggrannhet, kunskap och spetskompetens. I vår produktionsanläggning i Kristianstad skapar och tillhandahåller vi produkter för säkerhet och komfort för patienter och yrkesverksamma i krävande situationer. Vi är dedikerade åt att stödja räddningspersonal, ambulanssjukvårdare, sjukhuspersonal, vårdpersonal, tandläkare, veterinärer, militärpiloter och andra inom utmanande yrken - genom att utveckla och tillverka produkter de alltid kan lita på. De har förlitat sig på oss i ett sekel och kommer att kunna fortsätta göra det långt in i framtiden. Vi förser dem med utrustning och produkter i världsklass där vår svenska kvalitet syns i varje söm och svetsfog. Vi är människor som hjälper människor. Ersättning
