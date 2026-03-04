Produktionsmedarbetare på deltid till Ulricehamn
Academic Work Sweden AB / Lagerjobb / Ulricehamn Visa alla lagerjobb i Ulricehamn
2026-03-04
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Ulricehamn
, Borås
, Falköping
, Jönköping
, Vårgårda
eller i hela Sverige
Vi söker dig som är studerande och ute efter ett extrajobb vid sidan av dina studier! Här får du möjligheten att arbeta i en industriell produktion hos ett företag som levererar kritiska komponenter till artiklar med högt kvalitetskrav. Läs mer nedan och ansök redan idag!Publiceringsdatum2026-03-04Om tjänsten
Du kommer jobba ca. 2 dagar i vecka med att stötta upp i produktionen tillsammans med ett litet team om totalt fyra personer där samarbete och flexibilitet värdesätts högt. Här är det en självklarhet att man hjälper till där det behövs! I rollen kommer du hantera flera steg i produktionsflödet, från upphängning och nedplockning till montering och paketering.
Du erbjuds
Ett arbete i ett sammansvetsat team
Erfarenhet inom hela produktionsflödet, från början till slutDina arbetsuppgifter
Produktion
Montering
Packning
Upphängning
Vi söker dig som
Studerar en eftergymnasial utbildning
Har truckkort
Har erfarenhet av produktionsarbete
Är stresstålig
Behärskar svenska flytande i tal och skrift då det används i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har
Tidigare arbetat med produktion av detaljer/artiklar med höga kvalitetskrav
Tidigare arbetat i en industriell produktion
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Stresstolerant
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "JWM8XK". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Gullbergs Strandgata 15 (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Jobbnummer
9777981