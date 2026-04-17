Produktionsmedarbetare på deltid till Hydroscand
2026-04-17
Publiceringsdatum2026-04-17Om företaget
Hydroscand AB är ett familjeägt internationellt företag som grundades i Stockholm 1969. Sedan starten har företaget specialiserat sig på utveckling och produktion av slangar, kopplingar och andra komponenter för hydrauliska system. Produkterna används i en rad olika branscher - från bygg- och anläggningsmaskiner till lastbilar, industriproduktion och jordbruksmaskiner.
Idag finns Hydroscand representerat i över 20 länder med mer än 260 slangservicefilialer och över 140 mobila serviceenheter, kallade HoseExpress. Dessa mobila enheter åker direkt ut till kunder för att utföra service och reparationer där behovet uppstår, vilket gör Hydroscand till en flexibel och nära partner för industrin.
Produktionsanläggningen i Göteborg är en viktig del av verksamheten och levererar bland annat slanglösningar till kunder inom fordonsindustrin, exempelvis till produktion kopplad till Volvo. Här kombineras tekniskt kunnande, modern utrustning och effektiva produktionsprocesser för att säkerställa hög kvalitet och leveransprecision.
Vad erbjuder rollen?
I rollen som montör på deltid i produktionen hos Hydroscand AB erbjuds du möjligheten att vara en del av Hydroscands fortsatta utvecklingsresa. Rollen ger utrymme att bidra med förbättringar i processer och produktion samt vara delaktig i arbetet mot ett mer standardiserat arbetssätt där struktur, kvalitet och effektivitet står i fokus.
Arbetet innebär att montera, testa och packa produkter som levereras till kunder inom fordonsindustrin. Produktionen är uppdelad i olika stationer där varje steg i processen har en tydlig funktion. Du kommer successivt att introduceras och läras upp på flera stationer, vilket ger variation i arbetsuppgifterna och en god förståelse för hela produktionsflödet.
Kvalitetssäkring är en viktig del av arbetet och sker löpande vid varje station. Du ansvarar för att säkerställa att produkterna är korrekt monterade enligt fastställda standarder och att de uppfyller rätt funktion innan de går vidare i produktionen.
Arbetet sker i en välorganiserad och modern industrimiljö där säkerhet, kvalitet och ett strukturerat arbetssätt är centrala delar av det dagliga arbetet.
Arbetstiderna är måndag till fredag och är uppdelade i två skift:
Måndag - fredag dagtid: 06:23-14:53
Måndag - torsdag kvällstid: 14:48-23:30
Fredag kvällstid: 14:4-20:18
Vem är du?
För att trivas i rollen som montör hos Hydroscand AB tror vi att du är en ansvarstagande och engagerad person som tar ägarskap över ditt arbete. Du har en prestigelös inställning och bidrar gärna till ett gott samarbete i teamet.
Du är flexibel och trivs i en roll där arbetet kan variera mellan olika stationer i produktionen. Samtidigt är du bekväm med att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor för att säkerställa ett effektivt produktionsflöde.
Arbetet sker enligt tydliga instruktioner och standardiserade processer, vilket gör att noggrannhet och struktur är viktiga egenskaper. Du är praktiskt lagd, har ett öga för kvalitet och arbetar metodiskt för att säkerställa att varje produkt uppfyller rätt krav.
Vi ser även att du har en positiv inställning, god arbetsmoral och en vilja att bidra till en välfungerande arbetsmiljö.Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Kunna jobba minst 2-3 dagar i veckan, både dag och kvällsskift
Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% såsom studier eller annat arbete
Meriterande
Tidigare erfarenhet av monteringsarbete inom industrin
Erfarenhet av arbete enligt LEAN Production
Truck-kort TLP10
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna kandidatansvarig Filippa Nannesson på filippa.nannesson@effektiv.se
eller konsultchef Catrine Ramsten på catrine.ramsten@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
För den här tjänsten kommer du att vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period.
Deltid, Montör, industrimontör, produktionsmontör, produktionsmedarbetare, industriarbetare
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7383983-1951936". Arbetsgivare AB Effektiv Väst
