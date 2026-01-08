Produktionsmedarbetare/Montör/Lager till Slangflex AB
2026-01-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Visa alla jobb hos Slangflex AB i Göteborg
Slangflex söker en ny medarbetare som vill arbeta praktiskt och lära sig ett yrke inom slang- och hydraulikmontage. Vi är ett stabilt företag med lång erfarenhet och ett starkt team där många arbetat tillsammans i över tio år.Publiceringsdatum2026-01-08Dina arbetsuppgifter
Montering av slangar och kopplingar
Kapning och anpassning av slang
Provtryckning och kvalitetskontroll
In- och utleveranser
Lager och enklare logistikarbete
Vi söker dig som
Har hög arbetsvilja och ett positivt driv
Vill lära dig ett hantverk och utvecklas långsiktigt
Trivs med praktiskt arbete och tar ansvar
Är noggrann, pålitlig och samarbetsvillig
Skicka din ansökan och berätta gärna kort om dig själv och varför du vill arbeta hos oss. Vi lägger stor vikt vid personlighet och engagemang, tidigare erfarenhet är inget krav.
Välkommen till Slangflex - där yrkesstolthet, gemenskap och utveckling går hand i hand.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
E-post: poria@slangflex.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Slangflex AB
(org.nr 556393-2796)
Åskvädersgatan 1 (visa karta
)
418 34 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
