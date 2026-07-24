Produktionsmedarbetare med tekniskt intresse - Norra Stockholm!
WeStaff Sweden AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Stockholm Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Stockholm
2026-07-24
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Vill du arbeta med teknik, kvalitet och problemlösning i en modern produktionsmiljö?
Vi söker produktionsmedarbetare till vår kunds verksamhet i norra Stockholm. Här får du arbeta i en högteknologisk produktionsmiljö där du kombinerar praktiskt arbete med datorbaserade arbetsuppgifter. Rollen passar dig som trivs med noggrant arbete, har ett tekniskt intresse och gillar att arbeta strukturerat med kvalitet i fokus.
Arbetet består av montering av produkter, kalibrering, testning och kvalitetskontroll. Du arbetar enligt tydliga instruktioner men förväntas också kunna ta egna initiativ och bidra till att lösa enklare tekniska problem när de uppstår. Exempel på arbetsuppgifter:
Ladda mjukvara och konfigurera produkter via dator
Montering av produkter och komponenter
Kalibrering, testning och verifiering
Kvalitetskontroll och dokumentation
Packning och färdigställande inför leverans
Felsökning och problemlösning vid avvikelser
Vem passar i rollen?
Vi söker dig som är noggrann, kvalitetsmedveten och har ett tekniskt intresse. Du trivs med att arbeta både praktiskt och vid datorn och har lätt för att följa instruktioner samtidigt som du gärna tar ansvar när något behöver utredas eller förbättras.
Har du en teknisk utbildning från gymnasiet eller yrkeshögskola, eller erfarenhet från produktion, elektronik eller liknande verksamhet är det meriterande, men vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ditt intresse för teknik.
För dig som vill utvecklas finns även möjlighet att på sikt ta ett större tekniskt ansvar inom produktionen.
Upplägg: Tjänsten är på heltid, omgående start
Arbetstider: dagtid måndag–fredag
Ort: Norra Stockholm Publiceringsdatum2026-07-24Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via länken nedan! Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.
Om Westaff Sweden
Westaff Sweden är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi jobbar nära både kunder och kandidater för att matcha rätt person med rätt jobb. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs gärna mer på www.westaff.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8124160-2115162". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeStaff Sweden AB
(org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Nybrogatan 56 (visa karta
)
114 40 STOCKHOLM Arbetsplats
WeStaff Sweden Jobbnummer
10011021