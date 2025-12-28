Produktionsmedarbetare med teknikintresse| SimFAS AB
2025-12-28
SimFAS Sweden AB startades i Simrishamn i mitten på sjuttiotalet under namnet Adheseal. 2013 fick företaget nya ägare och bytte namn till SimFAS Sweden AB. I mars 2019 fick företaget nya majoritetsägare, Karnell Group AB, som omsätter drygt 1 miljard SEK med 17 bolag och 700 anställda. Karnell är en långsiktig ägare som vill tillföra värde genom att vara en aktiv och engagerad utvecklingspartner. Idag produceras ca 6 500 ton spackel, lim, tät och fogmassor. Vi är 28 anställda och omsatte 118 miljoner SEK 2024.
ArbetsbeskrivningHär får du en tjänst som aldrig blir helt densamma två dagar i rad. Du kommer att jobba vid våra fyllningslinjer med en blandning av moderna automatiserade moment och manuella uppgifter. Det handlar om att förbereda, blanda, fylla, packa, ställa in och underhålla maskinerna, köra truck, och i övrigt se till att allt flödar smidigt. Ordning och reda är en naturlig del av dagen - vi tror på att hålla ett snyggt och välfungerande produktionsgolv.Datorvana är ett krav då du arbetar dagligen i vårt affärssystem Navision och i våra styrsystem. På Spackelfabriken, som är en av våra två fabriker, har du i stort sett eget ansvar för produktionen på ditt skift. Det betyder att du får verklig påverkan på hur dagen går och kan ta egna beslut när det behövs. Just nu jobbar vi tvåskift, och under toppar kan det bli tal om tre-skift.Din profilDu är någon som gillar att få saker gjorda. Du är praktisk, har ett naturligt tekniskt intresse och trivs med ett fysiskt arbete. Vi värdesätter egenskaper som att du är lösningsorienterad, ser möjligheter i stället för hinder och har en positiv framtoning även om det inte alltid går som du tänkt. Du hittar alltid något att göra i mellanstunder - tomma minuter är inte riktigt din grej - och ordning och reda ligger naturligt för dig. Du ser det som självklart att hoppa in och hjälpa en kollega när det behövs. Du trivs både med att arbeta självständigt under vissa perioder och att samarbeta tätt med dina kollegor när det behövs. Vi söker någon som är ansvarsfull, flexibel och som faktiskt vill vara här. För oss är det viktigare att du har rätt personliga egenskaper än vad du har gjorttidigare.Vad får du på SimFAS?Vi är ett företag där arbetsmiljön är viktig - vi arbetar aktivt för att göra den ännu bättre. Här finns en stark gemenskap. Vi löser saker tillsammans - det är ett glatt gäng och det finns alltid kollegor som ställer upp. Många av våra medarbetare har varit här länge, och det märks. Vi är ett riktigt team. Kollektivavtal finns och tillämpas.Denna rekryteringsprocessI denna rekrytering tillämpar vi ett löpande urval och ser därför gärna att du skickar in din ansökan så fort som möjligt. Har du frågor är du välkommen attkontakta ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Omfattning
