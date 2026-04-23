Produktionsmedarbetare med operatörsvana sökes!
2026-04-23
Om tjänsten
Vi söker just nu fler produktionsmedarbetare med operatörsvana som vill arbeta extra hos vår kund i Malmö som är ett av de ledande bolagen inom kosmetika. Vi erbjuder dig möjligheten att bli del av ett välkänt bolag och en del av teamet av Boxflow konsulter.
Som konsult hos vår kund blir du del av ett härligt team på produktionen och tillsammans arbetar ni för att säkerställa den dagliga verksamheten. Arbetet är förlagt på dagtid under vardagar. Kunden tillämpar dag till dag bokning.
Vi ser gärna att du har en tillgänglighet på 3-4 dagar dagtid i veckan och kan börja upplärningen omgående!
Dina arbetsuppgifter kommer att variera men inkluderar både arbete i produktionen med maskinkörning, kvalitetskontroller och montering av kosmetikan. Utöver detta kan du även komma att arbeta med handpaketering av de färdiga produkterna. Arbetet utförs i renrum och detta ställer krav på regler kring arbetskläder, hygien och arbetssätt.
Maskinövervakning/körning
Dokumentation & kvalitetskontroller
Paketering
Profil & bakgrund
För att lyckas i rollen tror vi att du har någon form av tidigare erfarenhet av arbete inom industri. Som person tror vi att du är flexibel och har en god förmåga att arbete i grupp såväl som självständigt. Som produktionsmedarbetare kommer du att få lära dig flertalet olika stationer och arbetsuppgifter men för att trivas i rollen behöver du trivas med att arbeta i tempo samt med monotona arbetsuppgifter. För att vara aktuell för tjänsten behöver ha goda kunskaper inom det svenska språket i tal samt skrift.
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp.
Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7622682-1962992".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://jobb.boxflow.com
Södra Stapelgränd 4 (visa karta
)
211 75 MALMÖ
Boxflow Jobbnummer
9871818