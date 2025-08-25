Produktionsmedarbetare med möjlighet till utveckling!
Maxkompetens Sverige AB / Betongarbetarjobb / Kristianstad Visa alla betongarbetarjobb i Kristianstad
2025-08-25
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Maxkompetens Sverige AB i Kristianstad
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige
Är du intresserad av att forma framtidens byggnader med prefabricerad betong? Hos K-Prefab i Finja arbetar du i en produktionsmiljö med formning, armering, gjutning och efterbearbetning av väggar, bjälklag, balkonger och andra betongelement. Du arbetar alltid i samarbete med ett engagerat team som strävar efter hög kvalitet och säkerhet.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Som betongarbetare spelar du en central roll i tillverkningen av prefabricerade betongelement. Du arbetar flexibelt och kan växla mellan olika avdelningar beroende på verksamhetens behov. Exempel på arbetsuppgifter inom produktionen:
• Armera, forma och gjuta enligt ritning
• Efterbearbeta betongelement
• Underhålla verktyg och utrustning
• Arbeta i team och bidra till ett bra produktionsflöde
• Följa säkerhetsrutiner och kvalitetssäkra ditt arbete
• Vara flexibel och kunna växla mellan arbetsstationerProfil
Vi söker dig som har engagemang, driv och viljan att lära och som har erfarenhet av arbete inom betongindustri, produktion eller byggmiljö. Eftersom arbetet är fysiskt krävande är det viktigt att du har god fysik. Vi ser gärna att du tidigare arbetat med betong. Du har stolthet i att leverera arbete av hög kvalitet och är intresserad av att vidareutveckla dina färdigheter inom branschen.
Vi ser att du har:
• God förståelse för svenska i tal och skrift
• Förmåga att läsa och följa instruktioner och ritningar
• Noggrann och ansvarsfull i ditt arbete
• Truckkort och traverskort (meriterande)
Övrig information
• Placeringsort: Finja (utanför Hässleholm)
• Start: Efter överenskommelse
• Varaktighet: Börjar med en 6 månaders visstidsanställning via Maxkompetens
• Arbetstid: Dagtid
• Lön: Enligt avtal
K-Prefab har valt att samarbeta med Maxkompetens i denna process. För den här tjänsten blir du anställd som konsult hos Maxkompetens och arbetar ute hos K-Prefab i Finja. Urval och intervjuer kommer ske löpande i denna process så ansök gärna på www.maxkompetens.se
redan idag! Vid eventuella frågor kontakta Rekryteringskonsult Simon Jeppsson på 0765558381 eller Simon.jeppsson@maxkompetens.se
Ansökningar via e-post mottages ej på grund av GDPR.
Om Maxkompetens
Maxkompetens är ett av Sveriges ledande rekrytering och bemanningsbolag sedan 2003 och har kontor på fem orter fördelade på Kristianstad, Växjö, Halmstad, Borås och Stockholm. Varje år tillsätter vi över 1200 jobb och varje dag har vi ca 280 konsulter ute på uppdrag. Våra kompetensområden är HR & Lön, Ekonomi & Finans, Kundtjänst & Administration, Marknad & Försäljning, It & Teknik, Inköp & Logistik, Industri. Varje människa har en fantastisk potential. Det är viktigt att ta vara på alla människors kompetens och erbjuda dem möjligheten att uppnå sina drömmar. Genom omsorgsfullhet, väl fungerande rekryteringsprocesser och hög kompetens hjälper vi människor och företag att mötas och lyckas tillsammans. En bättre värld helt enkelt! Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension.Företaget
Vi bygger och utvecklar framtidens flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader med våra olika stomkoncept. Vårt breda produktutbud av väggelement, grunder, bjälklag, balkonger, trappor osv. erbjuder innovativa helhetslösningar utifrån ert projekts behov, krav och önskemål. Givetvis följer, driver och ansvarar vi för ditt projekt hela vägen, från idé till färdig stomme. Vi finns med i alla led och utför både projektering, konstruktion, produktion, leverans och montering. Allt för att ert projekt ska ske så säkert, enkelt och kostnadseffektivt som möjligt med rätt kvalité. Vi är en rikstäckande aktör som innebär att all vår tillverkning är närproducerad, samt att vi är tillgängliga med ett starkt engagemang på den lokala marknaden. I dagsläget är vi 550 anställda och omsätter drygt 1,2 miljard kronor. Den 25 januari 2021 förvärvades K-Prefab av fastighetsbolaget K-Fastigheter. Det innebär att företaget drivs vidare tillsammans med befintlig organisation, med K-Fastigheter som ägare. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9860". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maxkompetens Sverige AB
(org.nr 556647-6957), http://www.maxkompetens.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Maxkompetens Sverige Kontakt
Simon Jeppsson simon.jeppsson@maxkompetens.se +46 76 555 83 81 Jobbnummer
9472996