Produktionsmedarbetare med CNC-inriktning
2025-09-03
Har du jobbat med CNC-maskiner innan eller är du nyfiken på att lära dig? Är du intresserad av teknik och vill vara en del av ett företag där hantverkstradition möter modern produktion för att skapa unika smycken? Sök då gärna till vårt härliga team!
Om jobbet
Vi behöver stärka upp vårt team med ytterligare en medarbetare och söker dig som har intresse eller erfarenhet av CNC-maskiner. Du välkomnas in i en sammansvetsad grupp där du får möjlighet att skapa mervärde för hela verksamheten.
I denna roll kommer du arbeta både med våra större CNC-maskiner och våra mindre maskiner. Då tjänsten inte är en renodlad CNC-roll behöver du inte vara utbildad CNC-operatör, men vi söker dig som har en god datorvana och som har ett intresse av nya program, ny teknik och nya maskiner.
Vår produktion består av flera delar där olika kompetenser behövs så är du intresserad finns möjligheten att lära dig flera delar av vår produktion. Vi är i en spännande utvecklingsfas och söker dig som vill vara med och utveckla både teamet och företaget.
Arbetet är förlagt vardagar, heltid mellan 07.00-16.00. Du kommer arbeta från produktionen i Bergkvara.
Om dig
Du som söker bör känna igen dig i egenskaperna pigg, engagerad, en vilja att ta ansvar och tycker om utveckling. Du uppskattar att vara en del av ett team och gillar samarbete för att uppnå gemensamma mål.
Som person ser vi gärna att du är ansvarstagande, flexibel och kan hantera föränderliga situationer med lugn. Du kommunicerar tydligt och är öppen för feedback. Dessutom vågar du komma med idéer och gillar att hitta lösningar. Det är viktigt att du är noggrann och strukturerad, med ett öga för både viktiga detaljer och helheten i ditt arbete.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Slutbetyg från gymnasieutbildning
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
God datorvana och ett intresse att lära dig nya program och system.
Erfarenhet av CNC-maskiner eller stort intresse av att lära digOm företaget
Guldbolaget är en av landets ledande tillverkare av ringar och andra smycken. Våra kunder är butiker och varumärken i Sverige, Norden och Europa.
Guldbolagets produktion är en kombination av branschens bästa maskiner och traditionell hantverkskunskap. Målet är alltid att tillverka en produkt av förstklassig kvalitet på bästa sätt och vi söker ständigt nya lösningar.
Sunda värderingar genomsyrar företaget. Vi är en platt organisation som bygger på allas ansvar och engagemang. Vi hjälps åt och "hugger i" där det behövs. Vi erbjuder en härlig arbetsplats med högt i tak som värnar om varandra.
Kreativa tankar, exakta rörelser och varsam hantering är guldsmedens viktigaste verktyg. Vi för traditionen vidare. Vår kombination av hantverkskunskap och modern teknik gör utvecklingsfasen enkel, från idé till verklighet.
Bra att veta
Anställningen är en visstidsanställning på ett år med goda chanser till förlängning och tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse och individuell lönesättning.
Känner du att detta kan vara rätt jobb för dig?
Maila din ansökan med CV och Personligt brev till info@guldbolaget.se
senast 2025-10-03. Märk din ansökan med "Produktionsmedarbetare med CNC-inriktning". Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta VD Patrik Rejneborg på 0486-20987. För ytterligare information se www.guldbolaget.se
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: info@guldbolaget.se
