Produktionsmedarbetare / Maskinoperatör till LyondellBasell
2025-09-03
Schulman Nordic AB, en del av LyondellBasell-koncernen, är en global ledare inom tillverkning av högkvalitativa masterbatcher, granulat och standardpolymerer. LyondellBasell är en av världens största aktörer inom plast-, kemi- och raffinaderiindustrin och är engagerad i att skapa innovativa lösningar för att möta de globala hållbarhetsutmaningarna. Vi strävar efter att leverera hållbara och effektiva produkter som förbättrar livet för människor över hela världen. För mer information, besök gärna www.lyondellbasell.com.
Vi erbjuder en dynamisk och utmanande roll som Produktionsmedarbetare / Maskinoperatör på vår anläggning. Som en del av ett ledande globalt företag får du arbeta i en högteknologisk och säker produktion med starkt fokus på kvalitet, säkerhet och kontinuerlig förbättring.
Vi tillhör I-avtalet med kollektivavtal mellan IF Metall och Innovations- och kemiindustrierna. Tjänsten är en heltidstjänst, där arbetet sker på skift: antingen tvåskift med varannan förmiddag och varannan eftermiddag, eller nattskift med ständig natt. Vi erbjuder tillsvidareanställning efter en provanställning. Tjänsten rapporterar till Teamledare och ingår i en strukturerad produktionsenhet under ledning av Produktionschef.Dina arbetsuppgifter
I rollen som Produktionsmedarbetare / Maskinoperatör ansvarar du för att övervaka och hantera maskinlinjer samt utföra en rad operativa arbetsuppgifter inom produktionen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Vägning och blandning av råmaterial
Ställning och justering av maskiner
Styrning och övervakning av maskinprocesser
Optimisering av processflöden
Förpackning av slutprodukter
Underhåll av maskiner och produktionsutrustning
Kontroll och rapportering av produktionsdata
Dokumentation och överlämning mellan skift
Säkerhet är vår högsta prioritet, och säkerhetsfrågor genomsyrar alla våra arbetsmoment. Du kommer att spela en central roll i att upprätthålla säkerhetsstandarder och säkerställa att arbetsuppgifterna genomförs på ett säkert sätt både för dig själv och dina kollegor. Vi söker dig som är noggrann och har en stark säkerhetsmedvetenhet.Profil
Vi söker en ansvarsfull och noggrann medarbetare som trivs i en arbetsmiljö där säkerhet och kvalitet alltid står i fokus. Du har ett strukturerat arbetssätt och förmågan att ta ansvar för dina arbetsuppgifter och arbetsflöden. Din flexibilitet och vilja att växla mellan olika arbetsuppgifter gör att du ser variationen som en möjlighet snarare än ett hinder.
Hos oss lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker en person som är lösningsorienterad, noggrann och van att arbeta både självständigt och i team. Du är en engagerad och positiv lagspelare som aktivt bidrar till ett bra arbetsklimat. Du har en god förmåga att identifiera förbättringspotential och söker ständigt efter sätt att optimera arbetet och öka effektiviteten.Kvalifikationer
Gymnasial utbildning, gärna inom verkstadsteknik eller liknande område
Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Erfarenhet av maskinoperatörsarbete eller formsprutning är meriterandeSå ansöker du
Vänligen skicka din ansökan, inklusive CV och personligt brev, till jobb@lyb.com
. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan. Sista ansökningsdag är den 30 september, men vi arbetar med löpande urval, så vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi värdesätter mångfald och uppmuntrar både kvinnor och män att söka tjänsten.
E-post: jobb@lyondellbasell.com Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A. Schulman Nordic AB
(org.nr 556724-9098), http://www.lyondellbasell.com
Bronsgatan 1 (visa karta
265 39 ÅSTORP Arbetsplats
