Produktionsmedarbetare Livsmedel
Fine Foods Sweden AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Knivsta
2025-10-27
, Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Sigtuna
Vi söker produktionsmedarbetare till vår tillverkning av tunnbrödschips och snacks!
Är du noggrann, gillar att arbeta i team och trivs i ett högt arbetstempo? Då kan du vara den vi söker!
Vi är ett växande företag som tillverkar och förpackar tunnbrödschips, kex och andra snacksprodukter. Just nu söker vi produktionsmedarbetare till vår livsmedelsproduktion.Publiceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
Fritera och packa våra produkter enligt kvalitetsstandard
Hantera maskiner och utrustning i produktionslinjen
Kontrollera produktkvalitet och följa hygienrutiner
Städning och underhåll av arbetsytor
Samarbeta med kollegor för att säkerställa ett effektivt arbetsflöde
Vi söker dig som:
Är noggrann och ansvarstagande
Trivs med att arbeta i team
Har god arbetsmoral och kan hålla ett högt tempo
Är flexibel och kan rycka in där det behövs
Meriterande:
Erfarenhet från livsmedelsproduktion eller annan industriell produktion
Kunskap om hygienkrav inom livsmedel
Vi erbjuder:
Ett varierande och praktiskt arbete i ett glatt team
Möjlighet till utveckling och lärande inom livsmedelsproduktion
En arbetsplats där din insats verkligen gör skillnad
Låter det intressant?
Skicka in din ansökan snarast - urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
E-post: info@finefoods.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fine Foods Sweden AB
(org.nr 556981-2687) Jobbnummer
9574861