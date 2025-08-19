Produktionsmedarbetare Livsmedel

Fine Foods Sweden AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Knivsta
2025-08-19


Vi söker produktionsmedarbetare till vår tillverkning av tunnbrödschips och snacks!
Är du noggrann, gillar att arbeta i team och trivs i ett högt arbetstempo? Då kan du vara den vi söker!
Vi är ett växande företag som tillverkar och förpackar tunnbrödschips, kex och andra snacksprodukter. Just nu söker vi produktionsmedarbetare till vår livsmedelsproduktion.

Publiceringsdatum
2025-08-19

Dina arbetsuppgifter
Fritera och packa våra produkter enligt kvalitetsstandard

Hantera maskiner och utrustning i produktionslinjen

Kontrollera produktkvalitet och följa hygienrutiner

Städning och underhåll av arbetsytor

Samarbeta med kollegor för att säkerställa ett effektivt arbetsflöde

Vi söker dig som:
Är noggrann och ansvarstagande

Trivs med att arbeta i team

Har god arbetsmoral och kan hålla ett högt tempo

Är flexibel och kan rycka in där det behövs

Meriterande:
Erfarenhet från livsmedelsproduktion eller annan industriell produktion

Kunskap om hygienkrav inom livsmedel

Vi erbjuder:
Ett varierande och praktiskt arbete i ett glatt team

Möjlighet till utveckling och lärande inom livsmedelsproduktion

En arbetsplats där din insats verkligen gör skillnad

Låter det intressant?
Skicka in din ansökan snarast - urval sker löpande!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
E-post: info@finefoods.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Fine Foods Sweden AB (org.nr 556981-2687)

Jobbnummer
9464152

