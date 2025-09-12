Produktionsmedarbetare | Lernia | Sävsjö
Lernia Bemanning AB / Maskinoperatörsjobb (trävaru) / Sävsjö Visa alla maskinoperatörsjobb (trävaru) i Sävsjö
2025-09-12
, Vetlanda
, Nässjö
, Eksjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Sävsjö
, Vetlanda
, Nässjö
, Eksjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Gör dig startklar hos oss på Lernia! Vi söker ständigt efter engagerade, flexibla och ansvarstagande arbetare för kommande uppdrag hos våra kunder runt om Sävsjö. Vi söker dig som trivs med ett praktiskt arbete och vill fortsätta att utvecklas inom tillverkningsindustrin. Notera att olika krav tillämpas för olika roller, där vi förutom tidigare erfarenhet värderar rätt personliga egenskaper högt.
Om dig
Vi ser gärna att du som söker är flexibel och har en hög arbetsmoral. Som person förväntas du vara en lagspelare med stor ansvarsförmåga samt att du hanterar ditt arbete med effektivitet. Du ska även vara praktisk lagd, förmåga att arbeta både självständigt och i grupp samt ha en god problemlösningsförmåga. Arbetet omfattar skiftgång, du behöver därför vara en flexibel person som ska kunna arbeta både natt, dag och kväll. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi tror att du som söker är en engagerad person som är mån om att göra ett noggrant jobb som du känner dig stolt över.
Formell kompetens
• Körkort B & tillgång till bil
• Goda kunskaper i svenska
• Tidigare erfarenhet/utbildning inom industri/tillverkning eller liknande
Meriterande
• Truckkort
• Traverskort
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013) Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9507167