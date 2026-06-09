Produktionsmedarbetare | Lernia | Gnosjö
Lernia Bemanning AB / Gjutarjobb / Jönköping Visa alla gjutarjobb i Jönköping
2026-06-09
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Vill du arbeta på en modern och tekniskt avancerad industri där precision, ansvar och utveckling står i centrum? Nu söker vi flera drivna CNC-operatörer, maskinoperatörer, svetsare, gjutare och produktionsmedarbetare med mera som vill bli en del av vår kunds produktion – en arbetsplats där kvalitet, säkerhet och ständig förbättring är en självklar del av vardagen.Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Placeringsort: Gnosjö
Arbetstider: oregelbundna arbetstider och skift förekommer
Anställningsform: Visstidsanställning (heltid)
Tillträde: Omgående
I arbetet ingår att övervaka maskiner och processer, utföra enklare justeringar, hantera materialflöden samt säkerställa att produktionen löper stabilt och effektivt. Du kontrollerar kvaliteten på färdiga profiler, dokumenterar avvikelser och bidrar aktivt till förbättringsarbete i teamet.
Om dig
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs i en praktisk roll inom produktion. Du arbetar metodiskt, har ett högt säkerhetstänk och är van att följa rutiner genom hela arbetsprocessen.
Som person är du självgående men har också lätt för att samarbeta och kommunicera med kollegor. Du bidrar med stabilitet, struktur och ett starkt kvalitetsfokus i det dagliga arbetet.
Det viktigaste är att du har rätt inställning, vilja att utvecklas och ett engagemang i att bidra till en säker och effektiv produktion.
Formell kompetens
Körkort B & tillgång till bil
Goda kunskaper i svenska
Har erfarenhet av arbete inom industri eller produktion
Meriterande
Truckkort A+B
Traverskort
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss via e-post på bemanning.vetlanda@lernia.se
. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7851617-2045175". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Vallgatan 4 (visa karta
)
331 30 VÄRNAMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9956214