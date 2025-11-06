Produktionsmedarbetare | Lernia Bemanning & Rekrytering | Tierp
Lernia Bemanning AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Tierp Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Tierp
Vi söker nu montörer, verkstadsarbetare och lagerarbetare för konsultuppdrag i Tierp! Arbetet ställer krav på ett högt tempo, noggrannhet och att du har en vilja att utvecklas med företaget.Publiceringsdatum2025-11-06Om tjänsten
Som produktionsarbetare hos vår kund kommer att jobba i en del av tillverkningskedjan på någon av avdelningarna i fabriken. Vi söker personal både till montering, lager/logistik och verkstad. Du ansvarar för att upprätthålla effektivitet och kvalitet i arbetsflödet samt stödja teamets gemensamma mål bidra till en säker arbetsmiljö.
Olika skiftformer förekommer, vanligast är dagtid men även 2-skift eller annat skift kan vara aktuellt.
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som har minst en gymnasial utbildning, gärna med teknisk inriktning, samt erfarenhet inom industri, produktion eller lager. Du behöver ha körkort B och tillgång till egen bil för att nå arbetsplatsen. För att lyckas i rollen är det viktigt att du kan arbeta självständigt och noggrant, samtidigt som du samarbetar effektivt med teamet för att upprätthålla hög kvalitet och effektivitet i arbetsflödet.
Meriterande
Det är meriterande om du har ett giltigt truckkort och erfarenhet av lödning. Vi värdesätter om du är händig och självgående med en optimistisk inställning till både kollegor och arbetsuppgifter. Din förmåga att ta egna initiativ och fokusera på att nå uppsatta mål kommer att uppskattas högt. Dessa egenskaper bidrar till att stärka teamets kapacitet och effektivitet i vårt dynamiska arbetsmiljö.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer och tillsättning sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post: bemanning@lernia.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9591766