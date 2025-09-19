Produktionsmedarbetare| Lernia Bemanning & Rekrytering | Kungälv
2025-09-19
Är du en tekniskt intresserad och gillar att ha koll på detaljer? Just nu söker våra kunder i Kungälv med omnejd dig som vill arbeta med modern produktionsteknik och vara en viktig del av ett engagerat team. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-19Om tjänsten
Som maskinoperatör kommer du att ansvara för att övervaka, köra och justera produktionsmaskiner enligt givna instruktioner och kvalitetskrav. Du säkerställer att maskinerna fungerar optimalt, utför enklare underhåll och rapporterar eventuella avvikelser. Rollen innebär också att du kontrollerar produktkvalitet, dokumenterar produktionsdata och bidrar till ett effektivt produktionsflöde. Du arbetar nära andra operatörer och tekniker för att uppnå uppsatta mål och leveranstider.
Om dig
För att lyckas i rollen som produktionsmedarbetare ser vi att du är praktiskt lagd, noggrann och har lätt för att samarbeta. Du är van vid att ta ansvar, arbeta strukturerat och har en vilja att utvecklas i din yrkesroll.
Formell kompetens
• Erfarenhet av arbete inom industri eller produktion
• Förmåga att följa tekniska instruktioner och förstå arbetsbeskrivningar
• Grundläggande datorkunskaper, gärna erfarenhet av produktionssystem
• God förståelse för kvalitet och säkerhet i produktion
Meriterande
• Gymnasieutbildning med inriktning mot teknik, industri eller automation
• Kunskaper inom produktion, montering eller liknande
• Erfarenhet av skiftarbete
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef: Mahsa Shakeri via e-post: Mahsa.Shakeri@lernia.se
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013) Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9518148