Produktionsmedarbetare | Lernia Bemanning | Landskrona
Lernia Bemanning AB / Montörsjobb / Landskrona
2025-12-15
Är du redo för en spännande karriär inom produktion hos vår kund i Landskrona? Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du får arbeta med avancerad teknik och utvecklas tillsammans med ett framgångsrikt team. Ta chansen att forma din framtid och bli en del av vår framgångssaga. Publiceringsdatum2025-12-15Om tjänsten
Som produktionsarbetare kommer du att övervaka maskiner, montera komponenter, utföra kontroll och tester av produkter samt packa färdigställda varor. Du arbetar i en modern, automatiserad miljö där robotar hanterar delar av produktionen.
Om dig
Vi söker dig som har en industriell, teknisk eller praktisk skolgång och är kommunikativ i det svenska språket, både i tal och skrift. Du bör ha erfarenhet av tekniska arbetsuppgifter, exempelvis som operatör. Datakunskap är önskvärt, liksom förmåga att hantera repetitiva arbetsuppgifter. Du ska kunna arbeta både självständigt och tillsammans med andra, följa rutiner och driva ditt arbete framåt för att nå uppsatta mål. God fysisk kondition är också nödvändig.
Det är meriterande om du har truckkort eller traverskort, samt erfarenhet av LEAN/5S-arbetssätt. Tidigare erfarenhet av arbete i en dynamisk och teknisk miljö där du har hanterat både manuella och automatiserade processer kan vara en fördel. Förmåga att behålla lugn i stressiga eller plötsliga situationer värderas högt. Erfarenhet från liknande roller såsom provare, presslinjeoperatör, automationscelloperatör eller montör är önskvärt.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Joakim Karlsson joakim.karlsson@lernia.se
9644736