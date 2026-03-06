Produktionsmedarbetare | Kalmar-Ölands Trädgårdsprodukter | Färjestaden
2026-03-06
Är du redo för en roll där ditt ansvar och engagemang gör skillnad? Vår kund söker en produktionsmedarbetare som älskar praktiskt arbete och vill vara en del av ett sammansvetsat team. Här får du möjlighet att utvecklas och ta mer ansvar i en dynamisk arbetsmiljö.
Som produktionsmedarbetare med utökat ansvar kommer du att arbeta i produktionslinjen, övervaka och hantera maskiner, utföra kvalitetskontroller, packa och dokumentera, köra truck samt vid behov ersätta arbetsledaren för att säkerställa produktionen hos vår kund.
Om dig Formell kompetens
Vi söker dig som har en stark arbetsmoral och är både ansvarstagande och strukturerad. Du trivs med praktiskt arbete och har ett intresse för teknik, vilket gör dig till en värdefull medlem i vårt team. För att lyckas i rollen behöver du ha goda kunskaper i svenska samt inneha ett B-körkort. Ditt initiativrika och lösningsorienterade arbetssätt gör att du kan ta ett större ansvar i produktionen när det behövs.
Meriterande
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från produktion eller industri, vilket ger dig en förståelse för arbetsflöden och maskiner. Erfarenhet av arbetsledning eller ansvarstagande roller stärker din profil ytterligare, likaså om du har kompetens inom kvalitetskontroll och dokumentation. En teknisk utbildning eller kurser inom produktionsteknik kan ge dig en fördel, liksom vana vid truckkörning och arbete med produktionslinjer.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
