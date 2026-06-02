Produktionsmedarbetare inom livsmedelsbranschen

Chefs Fresh AB / Slaktarjobb / Malmö
2026-06-02


Om arbetsplatsen
Som produktionsmedarbetare/ delikatessmedarbetare hos oss kommer du att spela en viktig roll i att leverera en exceptionell god serviceupplevelse till våra kunder. Du kommer att arbeta i ett dynamiskt team, med möjligheter att utvecklas och växa inom företaget. Du kommer att vara en viktig länk mellan våra kunder och deras gäster, med ansvar för att hantera och presentera delikatessprodukter till på ett tilltalande sätt till restauranger, delikatessbutiker och hotell.
Arbetstid: 11:00-19:30
Denna tjänst kan leda till en tillsvidareanställning.
Vi kommer att utföra en bakgrundskontroll innan anställning.

Dina arbetsuppgifter
Kunna hantera en köttkvarn vid malning av färser.
Kunna hantera en skärmaskin vid skivning av charkprodukter.
God knivvana ( kunna skära kotletter, bena ur ryggbiffar/ entrecote på ben, tärna och strimla kött )
Kunna hantera en bandsåg ( exempel sågning av ryggbiff/ entrecote på ben )
Vara insatt i egenkontrollsystem ( HACCP samt allmän hygien )

Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att arbeta inom delikatess, antingen i restaurang, matbutiker, saluhallar eller liknande miljöer.
Är serviceinriktad och har ett öga för detaljer.
Har god kunskap om olika typer av charkuteriprodukter, färser och god knivvana då vi skär allt kött för hand till våra kunder.
Är självgående men även en lagspelare.
Behärskar svenska språket i tal och skrift

Anställningens omfattning
Anställningsform : Sommarjobb / Feriearbete
Omfattning : Heltid
Varaktighet : 3-6 månader
Vad vi erbjuder:
En heltidsanställning eller behovsanställning.
En dynamisk och varierande arbetsmiljö där du ständigt kommer att utmanas.
Utvecklingsmöjligheter inom företaget.
Konkurrenskraftig lön enligt kollektivavtal.
Ett stöttande och välkomnande team.

Vi vill gärna ha någon som kan börja arbeta omgående

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: john.englund@chefsfresh.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Produktionsmedarbetare".

Arbetsgivare
Chefs Fresh AB (org.nr 559199-3240), http://www.chefsfresh.se
Knivgatan 11 (visa karta)
212 28  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

