Produktionsmedarbetare inom livsmedel
ChopChop AB / Lagerjobb / Sigtuna Visa alla lagerjobb i Sigtuna
2025-11-14
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ChopChop AB i Sigtuna
, Sollentuna
, Täby
, Uppsala
, Solna
eller i hela Sverige
Vi producerar mat och bygger framtid - vill du vara med?
ChopChop söker produktionsmedarbetare till vårt team i Rosersberg!
Vill du vara en del av något som växer - på riktigt? ChopChop befinner sig i en spännande tillväxtfas och öppnar nu ett nytt produktionslager i Rosersberg. Nu söker vi 2st drivna produktionsmedarbetare som vill jobba heltid (100%) och vara med på resan från dag ett!
Vad innebär rollen? Som produktionsmedarbetare är du en viktig kugge i vår livsmedelsproduktion. Du kommer bland annat att:
Delta i hela produktionsprocessen - från råvara till färdig produkt. Utföra enklare maskinunderhåll och följa säkerhets- och hygienrutiner.
Hålla koll på kvalitet, följa HACCP-principer (vi utbildar dig!) och dokumentera det som krävs.
Arbetet är varierat, fysiskt och kräver fokus - men du har alltid stöd av teamet runt dig.
Vi letar efter dig som inte är rädd för att kavla upp ärmarna, ta i och göra ett riktigt bra jobb - varje dag.
Du är :
18 år eller äldre - redo att ta ansvar och vara en viktig del av teamet.
Noggrann och gillar när saker blir rätt från början (du har koll på detaljerna, helt enkelt).
Arbetsvillig och lojal - du dyker upp i tid, är pålitlig och vill göra ditt bästa.
En lagspelare som också kan jobba självständigt - du gillar att samarbeta men fixar även att ta eget ansvar.
I god fysisk form - produktion innebär rörelse och tempo, och du trivs i ett aktivt jobb.
Flexibel med arbetstider - du fattar att det ibland krävs kvällar eller tidiga morgnar.
Har du erfarenhet av livsmedelsproduktion eller koll på HACCP? Grymt! Men om inte, ingen fara - vi ser till att du får den kunskap du behöver genom internutbildning.
Och du - har du körkort? Det är inget krav, men absolut ett plus i kanten!
Plats: Rosersberg, Järngatan 28. Start: Omgående Omfattning: Heltid (100%) Lön: Månadslön Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ChopChop AB
(org.nr 559008-9214), https://chopchop.se/ Arbetsplats
ChopChop Jobbnummer
9604956