Produktionsmedarbetare inom Life Science till Nordic Biomarker Linköping
2025-09-11
Är du intresserad av att arbeta med tillverkning av produkter inom koagulationsdiagnostik och vill vara en del av en verksamhet där engagemanget är stort och tillsammans är viktigt? Vi söker nu en strukturerad, engagerad och ansvarstagande medarbetare till produktionen i Linköping. Du välkomnas till en arbetsgrupp med god stämning, välfungerande samarbete och där ditt bidrag till verksamheten värdesätts högt. Med världen som marknad är Nordic Biomarker ett litet storföretag inom Life science som under samma tak utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsreagens för koagulationsdiagnostik.
Tjänsten är placerad i Linköping och är en tillsvidareanställning. Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi intervjuar kandidater löpande.
Du kommer att ha ett varierat arbete med olika arbetsuppgifter inom produktion och vara en viktig del för att produkterna håller en hög kvalitetsstandard och tillverkas i enlighet med de högt ställda kraven. Du kommer att arbeta med beredning av produkter samt fyllning, frystorkning och kapsylering. Arbetet utförs både självständigt och tillsammans med övriga medarbetare i produktionen. Kvalitet är ledordet för vår verksamhet och tjänsten ställer höga krav på noggrannhet och systematiskt arbetssätt.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Fyllning, frystorkning och kapsylering av produkter i semi-automatisk utrustning
• Beredning av produkter enligt aktuella rutiner och tillverkningsdokument
• Dokumentation av utförda tillverkningar enligt gällande dokument och rutiner
• Rapportera utförda produktioner i affärssystemet
• Disk av material som använts under tillverkning
I tjänsten ingår även:
• Rapportera eventuella problem under tillverkning
• Medverka vid felsökningar och avvikelseutredningar
• Utföra och dokumentera kontroller av utrustning
• Delta i processförbättringar inom den egna avdelningen
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av laboratoriearbete i produktionsmiljö, gärna från en kvalitetsledningsstyrd verksamhet inom tex Life Science eller livsmedelsindustri. Du har troligen en eftergymnasial utbildning inom naturvetenskap och/eller arbetslivserfarenhet från liknande verksamhet. Tidigare erfarenhet av arbete enligt ISO13485 eller annan kvalitetsstandard är meriterande. Du kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och för att du ska trivas på Nordic Biomarker och som medarbetare i produktionen så är det viktigt att du är prestigelös, ansvarsfull, noggrann och har lätt för att samarbeta med andra. Du trivs med rutinarbete och kan enkelt ta till dig instruktioner och följa rutiner. Du är kommunikativ, ser vad som behöver göras samt har ett praktiskt handlag. Du är engagerad, lösningsorienterad och tvekar inte att ge en hjälpande hand till en kollega.
Om verksamheten
Nordic Biomarker utvecklar och tillverkar produkter och kontrollmaterial för koagulationsanalyser. Våra produkter används när man behöver veta mer om en patients koagulation, till exempel i samband med blodproppar och blödarsjukdomar. Huvudkontoret ligger i Umeå och verksamheten bedrivs på företagets båda siter, Umeå och Linköping. I Linköping finns vi i nybyggda lokaler i Ebbepark. Vi värdesätter en god och inkluderande arbetsmiljö där allas bidrag är viktigt för att nå uppsatta mål.
I den här rekryteringen samarbetar Nordic Biomarker med Poolia. Tjänsten är på heltid med anställning direkt hos Nordic Biomarker.
Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på https://www.poolia.se.
