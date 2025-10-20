Produktionsmedarbetare inom farligt avfall

Pike Personal AB / Renhållningsjobb / Malmö
2025-10-20


Vi söker nu en noggrann och säkerhetsmedveten person till ett av återvinningscentralens viktigaste område som hanterar farligt avfall och farligt gods. Du kommer ingå i ett team med stor erfarenhet av arbetet som hjälper dig att få de bästa förutsättningarna för att lyckas i rollen och det dagliga arbetet leds av arbetsledare.
Om arbetet:
Huvudsakligen kommer du att arbeta med att lossa, sortera, emballera och lasta material, men även genomföra egenkontroller på arbetsområdet och utföra riskbedömningar av arbetsuppgifterna och materialet som hanteras. Det är ett fysiskt arbete men du kommer även arbeta med hjälp av truck.
Exempel på arbetsuppgifter du kommer att utföra:
• Klassa och sortera inkommande material
• Kvalitetssäkra utgående material
• Inventera lager
• Ställa i ordning material för utleverans
• Medverka i filialens arbetsmiljö-, kvalitets- och säkerhetsarbete
• Samarbeta med andra funktioner inom bolaget gällande frågor om farligt avfall och farligt gods

Om dig:
För att passa i denna rollen är du en arbetsam, handlingskraftig, noggrann och strukturerad person. Du trivs att arbeta i team och bidrar för att tillsammans nå målet. Du har god känsla för siffror och ett analytiskt tankesätt.

Publiceringsdatum
2025-10-20

Kvalifikationer
• B-körkort
• Truckkort
• Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift

Övrigt:
Tjänsten är en inhyrning via PIKE Personal.
Arbetstider är måndag till fredag kl.07:00-16:00.
Observera att utdrag från belastningsregister krävs i denna process.
Vi behandlar ansökningarna löpande och kommer att tillsätta tjänsten när vi hittat rätt person.
Välkommen in med din ansökan idag!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

