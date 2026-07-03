Produktionsmedarbetare inom farligt avfall
OnePartnerGroup Mitt AB / Renhållningsjobb / Örebro Visa alla renhållningsjobb i Örebro
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Vill du arbeta med säker och hållbar hantering av kemiska produkter och farligt avfall? Hos Stena Recycling får du en central roll i att säkerställa att kemikalier tas om hand på ett tryggt och miljöriktigt sätt. Här får du kombinera ditt intresse för kemi med ett arbete som direkt bidrar till att minska miljöpåverkan och stärka cirkulära flöden.Publiceringsdatum2026-07-03Om tjänsten
I rollen arbetar du med mottagning och hantering av farligt avfall där du blir en viktig del i att säkerställa att material tas emot, kontrolleras och hanteras korrekt. Arbetet är praktiskt och varierat, med inslag av både kundkontakt och daglig drift i verksamheten.
Du ansvarar för att ta emot inkommande gods, kontrollera innehåll och dokumentation samt säkerställa att avfallet hanteras och förvaras på ett säkert och korrekt sätt.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat att:
Utföra mottagningskontroll av inkommande farligt avfall
Väga, registrera och sortera gods
Identifiera och skilja mellan olika typer av avfall och kemiska produkter
Märka, omemballera och säkerställa korrekt hantering inför vidare transport
Använda enklare hjälpmedel som till exempel pH‐papper för att kontrollera om ämnen är sura eller basiska
Säkerställa att hantering, förpackning och transporter följer gällande lagstiftning, inklusive ADR
Ge enklare vägledning till kunder kring korrekt hantering av farligt avfall
Arbetet sker i nära samarbete med kollegor i mottagningen och innebär både interna och externa kontakter. Rollen är omväxlande och utförs både inomhus och utomhus, och vissa moment kan vara fysiskt krävande. Profil
Vi söker dig som har ett intresse för praktiskt arbete och säker hantering av farligt avfall. Du är noggrann, ansvarstagande och har ett tydligt säkerhetstänk. Du trivs i en roll där du får arbeta strukturerat och självständigt samtidigt som du är en del av ett team.
Du har en god förmåga att observera, göra enkla bedömningar och se skillnader mellan olika typer av material. Du är lösningsorienterad och flexibel, och har lätt för att samarbeta med både kollegor och kunder.Kvalifikationer
B-körkort
Meriterande:
C-körkort
ADR-utbildning
TruckkortÖvrig information
Lön: Fast lön
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placering: Örebro, Tippvägen 1
Tjänsten är ett konsultuppdrag och du blir anställd hos oss på OnePartnerGroup och sedan uthyrd till Stena Recycling med möjlighet till övertag.
Välkommen med din ansökan senast den 11 augusti. Urval kommer att genomföras efter ansökningstidens utgång.
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Andrea Westling på andrea.westling@onepartnergroup.se
Välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering har Stena Recycling valt att samarbeta med OnePartnerGroup. Ansökan sker via OnePartnerGroups hemsida. Vi tar inte emot ansökningarna via mejl med hänsyn till GDPR.
Som ett första steg i processen kommer du kort efter du ansökt till tjänsten få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk för att besvara några urvalsfrågor. Går du vidare i processen kommer du att bjudas in till en intervju med oss om du matchar framtagen kravprofil. Därefter följer en intervju med Stena Recycling efterföljt av referenstagning.
Om Stena Recycling
Stena Recycling är ett av Sveriges ledande återvinningsbolag och en helhetspartner för att utveckla hållbara cirkulära lösningar inom alla typer av verksamheter. Bolaget ingår i den familjeägda Stena Metallkoncernen och bedriver verksamhet över Europa, med betoning på Sverige och Norden. Våra 1900 medarbetare, fördelat på 90 anläggningar över hela Sverige, återvinner varje år mer än 3,5 miljoner ton uttjänt material från mer än 40 000 kunder inom olika branscher. Genom att hålla resurserna i omlopp spelar Stena Recycling en viktig och central roll i omställningen till en mer cirkulär ekonomi.
Välkommen till en framtidsbransch. Det börjar med dig – och vi lyckas tillsammans! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Mitt AB
(org.nr 556894-6072), https://www.stenarecycling.com/sv/
705 94 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Konsultchef
Andrea Westling andrea.westling@onepartnergroup.se +46768050131 Jobbnummer
9992179