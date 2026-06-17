Produktionsmedarbetare inom elektronikproduktion till Globalt Bolag i Lund
Friday Väst AB / Elektronikjobb / Malmö Visa alla elektronikjobb i Malmö
2026-06-17
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Är du nyfiken på teknik och elektronik och vill få in en fot i en spännande produktionsmiljö? Har du nyligen tagit studenten och söker ditt första heltidsjobb? Då kan detta vara rollen för dig. Vi söker nu en Produktionsmedarbetare inom elektronikproduktion till ett globalt bolag i Lund. Här får du möjligheten att arbeta nära produktionen, introduceras till avancerade tillverkningsprocesser och bli en viktig del av ett team som säkerställer att produktionen flyter på effektivt varje dag.
Ansök redan idag - vi arbetar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN:
Som Produktionsmedarbetare inom elektronikproduktion arbetar du i gränslandet mellan produktion och materialhantering. Du kommer att stötta verksamheten både inom både materialförsörjning och PCBA-produktion, där du säkerställer att rätt material finns på rätt plats vid rätt tidpunkt samt bidrar till att produktionsflödet fungerar smidigt och effektivt. Rollen passar dig som gillar praktiskt arbete, har ett tekniskt intresse och trivs i en miljö där samarbete, noggrannhet och struktur är viktiga delar av vardagen. Du kommer arbeta i en modern elektronikproduktion där kretskort och elektroniska komponenter hanteras och förbered inför olika steg i tillverkningsprocessen.Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Säkerställa att material finns tillgängligt för produktionen.
Hantera materialuttag, plockning och lageröverföringar.
Genomföra inventeringar och lagerkontroller.
Förbereda, rigga och validera SMT-vagnar enligt givna instruktioner.
Förse produktionen med rätt komponenter och utrustning.
Följa upp och övervaka produktionsflödet.
Dokumentera och rapportera information i interna system.
Packa färdiga kretskort och produkter för leverans.
Arbeta med enklare handverktyg och teknisk utrustning
VI SÖKER DIG SOM:Har nyligen avslutat gymnasiet och har ett intresse för teknik, elektronik eller produktion
Trivs med praktiskt arbete och varierande arbete
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Har grundläggande kunskaper i Microsoft Office
Det är meriterande om du har:
Gymnasieutbildning med teknisk inriktning, exempelvis Teknikprogrammet eller El- och energiprogrammet
Erfarenhet från produktion, lager eller logistik genom praktik, extrajobb eller sommarjobb
För att trivas i rollen tror vi att du är en nyfiken, engagerad och villig att lära dig nya saker. Du uppskattar att arbeta i team men tar även eget ansvar för att driva dina arbetsuppgifter framåt. Vidare tror vi att du är kommunikativ och noggrann och trivs i en miljö där tempot stundtals kan vara högt.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid / visstidsanställning fram till vecka 49
Start: Omgående
Placering: Lund
Lön: Marknadsmässig månadslön
Kontaktperson: Vanessa Henrysson, vanessa.roqueta@Friday.se
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Adelgatan 9 (visa karta
)
211 22 MALMÖ Arbetsplats
Friday Syd Jobbnummer
9967739