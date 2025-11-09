Produktionsmedarbetare i Tyresö - Heltid
2025-11-09
Vi på Submit söker nu efter flera produktionsmedarbetare till våra samarbetspartners i Tyresö.Arbetsuppgifter:
Du kommer att arbeta inom olika typer av produktioner/lager. De olika produktioner är allt från livsmedel till verkstäder. Att jobba inom produktion innebär att du kommer att hjälpa till i tillverkningen av varor tills dess att det är en färdig produkt. Publiceringsdatum2025-11-09Kvalifikationer
Anställning utan krav på erfarenhet, vi ser enbart att du har följande personliga egenskaper:
Du har en god förmåga att ta egna initiativ.
Du har inga problem med ett enformigt/monotont arbete.
Du är flexibel och har lätt att ta dig till Tyresö
Du är stresstålig och kan jobba i högt tempo.
Du är noggrann och tar jobbet på största allvar
Krav:
Svenska eller engelska
Meriterande:
Jobbat inom produktion tidigare
Truckkort
Körkort B
Plats: Tyresö Start: Tillsättning sker löpande Lön: Enligt Kollektivavtal Arbetstid: Varierande morgon/kväll/natt
Om oss:Vi på Submit kännetecknas av ett genuint engagemang och strävar alltid efter att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna. Vi värdesätter varje individ och sätter stor värdering på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare inte bara trivs utan också har möjlighet att utvecklas fullt ut. Som konsult hos Submit öppnas dörrar till professionell tillväxt och möjligheter att bygga värdefulla nätverk som kommer att vara en tillgång för dig i framtiden. Vi tror på att investera i våra medarbetares personliga och professionella utveckling. Därför tillhandahåller vi en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela din resa, och som finns där för att ge vägledning och stöd på vägen mot framgång.
Låter detta som något för dig? Ansök idag! Ersättning
