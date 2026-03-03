Produktionsmedarbetare i Power Transformers Training Center!
Job Description:
Starta din karriär som produktionsmedarbetare i Power Transformers Training Center!
Din väg in i energibranschen börjar här! Power Transformers, en viktig del av Hitachi Energy, växer - och nu söker vi dig som vill vara med och forma framtidens energilösningar tillsammans med oss!
Denna tjänst börjar med en fyra månaders betald utbildning i vårt Training Center, där du får en gedigen introduktion och grundutbildning i uppbyggnaden av en transformator. Utbildningen sker dagtid där teori varvas med praktiska moment, så att du får de bästa förutsättningarna att omsätta dina nya kunskaper i produktionen.
"Det här är en möjlighet för dig som vill byta bana i arbetslivet. Vi tror att rätt inställning är viktigare än tidigare erfarenhet, och därför har vi byggt ett Training Center som ger dig en stabil grund från dag ett."
• Marcus Andersson, Training Center Manager
Om dig
Vi ser att du är en nyfiken person som trivs med att arbeta såväl i team som självständigt
För att vara framgångsrik i rollen ser vi att du är kvalitetsfokuserad, noggrann och ansvarstagande - du sätter din och dina kollegors säkerhet först
Vi ser att du är en flexibel lagspelare som med ödmjukhet och god kommunikation samarbetar smidigt med dina kollegor
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Du har möjlighet att arbeta i olika skiftformer
I utbildningen ingår
Truck-, travers- och skyliftutbildning
Grundläggande kunskaper i säkerhet, kvalitet och arbetsmiljö
Teoretisk träning i form av ritningslära, tekniska instruktioner och metodbestämmelser
Praktisk träning i form av lödning, pressning, isolering samt montagearbete
Denna tjänst inleds med en visstidsanställning med möjlighet till en tillsvidareanställning. Efter avslutad utbildning kommer du att arbeta tvåskift (för- och eftermiddag). I den här rekryteringsprocessen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Skicka in din ansökan idag och ta det första steget mot en lysande framtid hos oss på Power Transformers!
Vad vi erbjuder
Kollektivavtal
Flexibla arbetstider
Företagshälsovård och friskvårdsbidrag
Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy i Sverige såväl som globalt
Utbildningar och kurser som bidrar till personlig och professionell utveckling
Diversifierat företag med över 70+ nationaliteter representerade inom den svenska organisationen
Kompletterande bidrag vid föräldraledighet
Förmånsportal med över tusen förmåner och rabatter
Mer om oss
Löpande urval tillämpas i den här processen. Rekryterande chef, Marcus Andersson, marcus.l.andersson@hitachienergy.com
, kommer att besvara dina frågor om tjänsten. För fackliga kontaktpersoner:
IF Metall: Kennet Andersson, +46 107-38 36 73. Unionen: Olle Ruzicka +46 107383144, Övriga frågor ställs till Talent Partner Alva Åström, alva.astrom@hitachienergy.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hitachi Energy Sweden AB
(org.nr 556029-7029) Arbetsplats
Hitachi Energy, Ludvika Jobbnummer
9773969