Produktionsmedarbetare | Hydro | Vetlanda
Lernia Bemanning AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Vetlanda Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Vetlanda
2025-09-12
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Vetlanda
, Sävsjö
, Eksjö
, Nässjö
, Uppvidinge
eller i hela Sverige
Vi söker dig som är noggrann, driven och trivs att arbeta inom industri! Är du redo för nästa steg? Ansök idag!Publiceringsdatum2025-09-12Om tjänsten
• Placeringsort: Vetlanda
• Tjänstgöringsgrad: Heltid
• Arbetstider: 2-skift, 3-skift, 4-skift eller ständig natt kan tillämpas
• Anställningsform: Visstidsanställning
Här är det viktigt att vara kvalitetsmedveten och noggrann vid utförande av arbetsuppgifter. Du ingår i ett produktionsteam där diverse arbetsuppgifter kan förekomma såsom städning och underhåll, kontrollera material, hantera olika verktyg, samt truckkörning för transportering av material och verktyg på avdelningen.
Om dig
Vi ser gärna att du som söker är en flexibel, positiv och utåtriktad person med mycket driv som har viljan och förmågan att vara med och bidra till ett starkt team. Du är självgående, noggrann, ordningsam och kan arbeta under eget ansvar, har hög arbetskapacitet och kvalitetsmedveten i ditt arbetssätt. Vidare är det meriterande om har tidigare erfarenhet av tillverkningsindustrin eller metallindustrin.
Formell kompetens
• B-körkort och tillgång till bil är meriterande om du inte är bosatt i Vetlanda
• Goda kunskaper i svenska tal och skrift
• Truckkort A+B
• Traverskort
Meriterande
• Utbildning inom industriteknik eller motsvarande erfarenhet inom tillverkningsindustrin eller metallindustrin som maskinoperatör, montör, produktionsarbetare eller liknande.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Om företaget
Hydro Extrusion Sweden AB är den svenska profilverksamheten inom Hydrokoncernen och ingår i affärsområdet Extruded Solutions. Hydro är ett fullt integrerat aluminiumföretag med anställda i 40 länder på alla kontinenter med huvudkontor i Oslo, Norge. Företaget kombinerar lokal expertis, världsomspännande räckvidd och stora kompetenser inom forskning och utveckling. Utöver produktion av primäraluminium, valsade och extruderade produkter samt återvinning, utvinner Hydro också bauxit, raffinerar alumina och genererar energi. Detta gör Hydro till det enda 360° företaget i den globala aluminiumindustrin.
Hydro Extrusion Sweden AB är marknadsledande inom strängpressning och bearbetning av aluminiumprofiler i Sverige. Våra kunder finns över hela Europa inom alla branscher: hem & kontor, bygg, industri, elektronik, transport med mera. Vi har produktion i Vetlanda och Finspång.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss via e-post på bemanning.vetlanda@lernia.se
. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013) Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9507165