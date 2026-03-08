Produktionsmedarbetare för spännande sommarjobb sökes till kund i Höganäs!
Är du student och letar efter ett fysiskt och varierande sommarjobb? Är du noggrann, effektiv och flexibel? Då har vi jobbet för dig!
Vi söker nu sommarjobbare till en kund i Höganäs där du blir en viktig del av tillverkningsprocessen. Arbetsuppgifterna består av att bereda och blanda råmaterial samt att packa torra livsmedel från större emballage till mindre förpackningar, såsom säckar, hinkar eller burkar för konsumentbruk.
Du kommer att arbeta i en produktionsmiljö med höga kvalitetskrav, där noggrannhet och ansvarstagande är viktigt. Arbetet innebär även en del tunga lyft.
I rollen ingår:
Att följa recept och bereda råmaterial.
Att packa livsmedel enligt instruktioner.
Att rotera mellan olika arbetsuppgifter tillsammans med kollegor.
Sommarjobbet är på heltid v. 24- 33 och du blir anställd av oss på StudentConsulting och arbetar som uthyrd medarbetare hos vår kund. För rätt person kan det finnas möjlighet till fortsatt arbete efter sommaren.
DETTA SÖKER VI
Viktigast är att du har en positiv attityd, är social, flexibel och ser laget framför jaget. Du brinner för att utvecklas och lära dig nya saker.
Truckkort
God fysisk form då arbetet är fysiskt krävande.
Anmärkningsfritt belastningsregister.
2 referenser.
