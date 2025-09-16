Produktionsmedarbetare för kommande uppdrag | Lernia | Umeå
Upptäck möjligheten att bli en del av ett innovativt team i Umeå där din noggrannhet och engagemang kan göra skillnad. Hos vår kund erbjuds en dynamisk arbetsmiljö med chans till personlig utveckling och att bidra till förbättringar. Sök nu och forma framtidens produktion!Publiceringsdatum2025-09-16Om tjänsten
Som produktionsmedarbetare kommer du att delta i tillverkning, montering av instrument, påfyllnad av golvlager, kontroll och paketering enligt specifikationer. Du ansvarar för planering, avvikelsrapportering, förbättringsinitiativ och samarbete med andra avdelningar.
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som har en 3-årig gymnasial utbildning inom teknik eller minst 1 års erfarenhet inom tillverkningsindustri. Du har erfarenhet av montering, kontroll och testning av moduler och system samt är van vid att arbeta strukturerat och noggrant. Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, är nödvändigt. Du måste också ha en god datorvana samt kunna samarbeta effektivt med kollegor.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med förändringsarbete inom tillverkningsindustrin. Det är även en stor fördel om du har truckkort. Kunskap om att definiera, rapportera och utreda avvikelser samt att initiera och driva förbättringar inom produktion och arbetsmiljö är också fördelaktigt. Erfarenhet av administration av orderdokument enligt procedurer och instruktioner samt att rotera inom olika avdelningar förbättrar dina chanser att lyckas i rollen.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Christina Rönnegard via e-post: christina.ronnegard@lernia.se
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
Detta är ett heltidsjobb.
