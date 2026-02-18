Produktionsmedarbetare för extrajobb till Malmö

WeStaff Sweden AB / Fabriksjobb / Malmö
2026-02-18


Vill du arbeta extra i en högkvalitativ produktionsmiljö där du får möjlighet att lära dig jobbet från grunden? Vi söker nu engagerad och pålitlig extrapersonal till produktion hos en väletablerad internationell aktör inom livsmedelsindustrin i Malmö.
Här får du en ordentlig introduktion och utbildning på plats, vilket gör att du snabbt kan bli trygg i rollen och utvecklas i produktionen. För rätt person finns det också goda möjligheter att arbeta mer sammanhängande perioder, exempelvis under sommaren och vid semesterperioder.
Vi söker dig som vill göra ett bra jobb, tar ansvar och bidrar med positiv energi till teamet.

Anställningsform: Timanställning / extrapass vid behov Arbetstider: Skift kan förekomma (dag, kväll och helg) Start: Enligt överenskommelse Plats: Malmö

Arbetsuppgifter Som produktionsmedarbetare arbetar du tillsammans med teamet för att säkerställa en effektiv och kvalitativ produktion. Arbetsuppgifter kan exempelvis vara:

Maskinhantering och paketering av produkter

Påfyllning av material i produktionslinjen

Kvalitetskontroller

Rengöring och skötsel av utrustning

Följa säkerhets- och hygienrutiner

Dokumentation enligt rutiner

Du får utbildning och handledning på plats, det viktigaste är din inställning och vilja att lära.

Vem är du? Vi söker dig som är arbetsvillig, noggrann och ansvarstagande. Du trivs i en praktisk roll, arbetar bra tillsammans med andra och förstår vikten av kvalitet och säkerhet i produktion.
Du är en person som:

Är pålitlig och flexibel

Har god samarbetsförmåga

Är snabblärd och lösningsorienterad

Vill utvecklas inom produktion och industri

2026-02-18

Gymnasieutbildning

God svenska i tal och skrift

Grundläggande datorvana

Möjlighet att arbeta oregelbundna tider

Erfarenhet av produktion eller lagerarbete

Truckkort

Erfarenhet från livsmedelsproduktion

Varmt välkommen med din ansökan via länken nedan! Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.

Om WeStaff Sweden
WeStaff Sweden är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi jobbar nära både kunder och kandidater för att matcha rätt person med rätt jobb. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs gärna mer på www.westaff.se

Sista dag att ansöka är 2026-08-17
WeStaff Sweden AB (org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
211 36  MALMÖ

WeStaff Sweden

9750929

