Produktionsmedarbetare Bäckebol
Bevego Byggplåt & Ventilation AB / Tunnplåtslagarjobb / Göteborg Visa alla tunnplåtslagarjobb i Göteborg
2026-03-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bevego Byggplåt & Ventilation AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Härryda
, Alingsås
eller i hela Sverige
Bevego är ett av Sveriges ledande grossistföretag inom byggplåt, ventilation och teknisk isolering. Vi söker nu en produktionsmedarbeare till vår produktionsenhet i Bäckebol. Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på 6 månader med mycket goda möjligheter till förlängning och sedemera tillsvidareanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Vad gör du?
• Bearbeta metall-, plåt- och arbetsstycken till detaljer som ingår i Bevegos produktion
• Programmera och bereda maskiner för plåthantering
• Hantera de styrsystem som kontrollerar maskinernas aktivitet
• Säkerställa att utfört arbete sker med fokus på hög kvalitet
• Sortera, sammanställa och lasta gods
• Genomföra daglig tillsyn vid användning av maskiner
• Aktivt medverka i arbetet med produktionsförbättringar
• Hålla ordning och reda på lager/gård
Vem är du?
Som person är du praktiskt lagd och trivs med att jobba efter mål och mätbara tal. Du känner dig hemma i en producerande verksamhet och är engagerad i ditt arbete. Vi ser därmed att du är duktig med hammare eller liknande handverktyg. Struktur och noggrannhet är något som du värderar högt och du tar ansvar för dina uppgifter. En av dina många styrkor är att du kan arbeta i ett högt tempo med bibehållen god kvalité.
Du har också en god samarbetsförmåga och ser dig själv som en lagspelare. Du är en nyfiken och frågvis person som vill lära dig nya saker och utvecklas i ditt arbete. Hög arbetsmoral, uppriktighet och punktlighet samt ett inre driv är också egenskaper som gör att du kommer lyckas i denna roll.
Arbetet kräver att du är duktig på att förstå svenska i och med att våra säkerhetsföreskrifter och arbetsrutiner endast finns på svenska.
Det är önskvärt att du som söker har tidigare erfarenhet från liknande arbetsuppgifter samt verkstadsmiljö. Har du dessutom jobbat inom ventilationsbranschen eller plåtslageri tidigare är det ett stort plus. Dokumenterad utbildning som ventilationsplåtslagare är ett krav.
Vad erbjuder vi dig?
• En arbetsplats certifierad som Top Employer Sweden & Europe - sju år i rad.
• Stöd från ett nätverk av kompetenta kollegor.
• En kultur som genomsyras av hållbarhet, kvalitet och långsiktighet.
Din ansökan
Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!
Upplysningar lämnas av platschef Edy Jausovec på mail: edy.jausovec@bevego.se
Vilka är Bevego
Bevego Byggplåt & Ventilation AB är ett svenskt grossistföretag med ca 440 anställda och en omsättning på 2,18 miljarder kronor. Vi finns från Luleå i norr till Malmö i söder och är en del av Saint-Gobain Distribution Nordic AB. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bevego Byggplåt & Ventilation AB
(org.nr 556396-5713) Jobbnummer
9792066