Produktionsmedarbetare - support till produktionen
LN Personal AB / Kulturjobb / Göteborg Visa alla kulturjobb i Göteborg
2026-07-16
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos LN Personal AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vill du arbeta praktiskt i en produktion och vara en viktig del i att få det dagliga arbetet att flyta på? Då kan detta vara rätt uppdrag för dig!
Som produktionsmedarbetare kommer du att stötta produktionen och hjälpa till där behovet är som störst. Arbetsuppgifterna kan bland annat innebära sortering av kablar och andra olika material, att plocka och organisera i produktionen samt att förbereda och hålla ordning för att underlätta arbetet i produktionen. Du blir en viktig del i att skapa ett bra flöde i det dagliga arbetet.
Ingen tidigare erfarenhet krävs – det viktigaste är att du har rätt inställning och trivs med arbetsuppgifterna. Vi söker dig som har en positiv inställning och trivs med att arbeta tillsammans med andra. Du är prestigelös, nyfiken på att lära dig nya saker och tvekar inte att hugga i där det behövs. Med din positiva attityd bidrar du till en god stämning och ett bra samarbete i arbetsgruppen.
Start: Omgående, urval sker löpande
Ort: Göteborg
Omfattning: Heltid, minst 5 veckor med god chans till förlängning
Arbetstider: Måndag–fredag kl. 07.30–16.30Publiceringsdatum2026-07-16Profil
Vi söker dig som är arbetsvillig, positiv och trivs med att arbeta praktiskt. Tidigare erfarenhet av montering eller liknande arbete är meriterande, liksom truckkort, men det viktigaste är din inställning och vilja att bidra.
Vi ser gärna att du:
• Är noggrann och ansvarstagande
• Trivs med att arbeta i grupp
• Är prestigelös och flexibel
• Är nyfiken och villig att lära dig nya saker
• Tar egna initiativ och ser vad som behöver göras för att underlätta för produktionen
• Har en positiv inställning och gillar att ta i där det behövs
Du arbetar på en modern arbetsplats tillsammans med engagerade och motiverade kollegor.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Om LN Personal AB
LN Personal är ditt lokala val av bemannings- och rekryteringsföretag vid ett ökat personalbehov. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag, anslutna till Almega och med kollektivavtal som garanterar att du får rätt lön, försäkringar och arbetsvillkor. Vi finns lokalt i Västsverige och samarbetar med attraktiva arbetsgivare inom flera olika branscher.
Mitt i prick är vårt motto och med det menar vi att vi matchar rätt person till rätt plats i rätt tid. Detta uppnår vi genom egna erfarenheter från många olika tjänsteområden och att vi lägger ett stort personligt engagemang i varje enskild kontakt med såväl kunder som konsulter för att bygga långsiktiga och hållbara relationer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare LN Personal AB
(org.nr 556646-3591)
Victor Hasselblads gata 9A (visa karta
)
421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA Arbetsplats
LN Personal Kontakt
Jonna Eliasson jonna@lnpersonal.se Jobbnummer
10004184