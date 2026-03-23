Produktionsmedarbetare - Livsmedel
2026-03-23
Är du en positiv och driven person som gillar att arbeta praktiskt och i ett högt tempo? Har du ett intresse för mat och vill vara en del av processen bakom produkter som når butikshyllor runt om i landet? Då kan det här vara helt rätt möjlighet för dig.
Just nu söker vi engagerade medarbetare till en väletablerad och växande producent av färdigmat och delikatesser i Göteborg. Verksamheten har lång erfarenhet inom livsmedelsbranschen och är känd för sitt fokus på kvalitet, smak och noggranna processer. Här blir du en viktig del av ett sammansvetsat team där produktionen håller högt tempo och där varje medarbetare spelar en avgörande roll i att säkerställa att produkterna håller hög standard.
I rollen arbetar du nära tillverkningsprocessen och dina arbetsuppgifter varierar utifrån behov. Du kan komma att starta och ställa in maskiner efter recept, övervaka produktionen, paketera och etikettera färdiga produkter samt utföra kvalitetskontroller och avvikelserapportering. Städning och rengöring av maskiner och verktyg är en naturlig del av det dagliga arbetet för att säkerställa livsmedelssäkerhet och effektiv produktion. Arbetet är fysiskt och passar dig som trivs med att vara aktiv under arbetsdagen.
Start: Omgående - ansök redan idag då urval sker löpande
Ort: Göteborg
Omfattning: Mån-fre, dagtid och tvåskift
Anställningsform: Konsultuppdrag men omgående start till och med v.32. För rätt person finns det goda chanser till förlängning om allt fungerar bra.
• Behärska svenska flytande i tal och skrift
• Godkänd gymnasieutbildning
• God fysik
• Hantera miljöer med starka dofter
Meriterande:
• Arbetslivserfarenhet från livsmedelshantering
• Truckkort A och B
Vi söker dig som är flexibel och som uppskattar varierande arbetsuppgifter. Du är noggrann, social och inte rädd för att ta för dig på din arbetsplats. Önskvärt är om du har erfarenhet från att ha arbetat med produktion sedan tidigare. För att kunna jobba med oss måste du ha fyllt 18 år. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser därför gärna sökande av båda kön. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna process.
Om LN Personal AB
LN Personal är ditt lokala val av bemannings- och rekryteringsföretag vid ett ökat personalbehov. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag, anslutna till Almega och med kollektivavtal som garanterar att du får rätt lön, försäkringar och arbetsvillkor. Vi finns lokalt i Västsverige och samarbetar med attraktiva arbetsgivare inom flera olika branscher.
Mitt i prick är vårt motto och med det menar vi att vi matchar rätt person till rätt plats i rätt tid. Detta uppnår vi genom egna erfarenheter från många olika tjänsteområden och att vi lägger ett stort personligt engagemang i varje enskild kontakt med såväl kunder som konsulter för att bygga långsiktiga och hållbara relationer. Ersättning
