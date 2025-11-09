Produktionsmedarbetare - fysiskt arbete i Stockholm!
2025-11-09
2025-11-09
Vill du ha ett aktivt jobb där du får använda både styrka och precision?
Vi söker dig som trivs i en fysisk roll, gillar högt tempo och vill vara en viktig del i produktionen hos ett teknikföretag norr om Stockholm. Här får du arbeta med moderna produkter inom elektronik och finmekanik, tillsammans med engagerade kollegor.
Då kan du komma långt hos oss, även om du inte har tidigare erfarenhet som montör. På WeStaff tror vi att med rätt inställning kan du snabbt växa in i rollen och bli en viktig del av vårt team!
Om tjänstenVi söker nu en produktionsmedarbetare som bidrar till att material och produkter smidigt flödar genom produktionen och säkerställer att rätt komponenter finns på plats i rätt tid. Arbetet är fysiskt krävande och innehåller många moment med lyft och hantering av tunga verktyg och instrument. Arbetet kräver både noggrannhet och tempo, och du trivs med att ha mycket på gång. Tjänsten kan vara på dagtid eller 2-skift, beroende på uppdrag. Det kan även förekomma arbete under helger vid behov.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Hantering, lyft och förflyttning av verktyg och instrument
• Stöd till montör/test-avdelningen i produktionsflödet
• Förberedelse och montering av komponenter
• Kvalitetskontroller och enklare funktionskontroller
• Bidra till ordning, säkerhet och förbättringar i arbetssätt
Vem är du?Vi söker dig som är fysisk, ansvarstagande och trivs i ett högt tempo. Du gillar att arbeta praktiskt, använder händerna och har lätt för att samarbeta. Du lär dig snabbt nya moment och tvekar inte att ta initiativ när något behöver lösas. Du har ingen rädsla för att ta i, uppskattar ett aktivt arbete och ser till att jobbet blir gjort med kvalitet och fokus.
Krav:- God fysisk form och vilja att arbeta praktiskt
• Svenska i tal och skrift
• Körkort och tillgång till bil
• Möjlighet att arbeta skift (dag/kväll)
• Tekniskt intresse och vilja att lära nytt.
Meriterande (men inte krav):
• Erfarenhet av produktion, lager eller industriellt arbete
• Truckkort eller vana av materialhantering
• Erfarenhet av arbete med tekniska produkter av montering inom elektronik, teknik eller industri.
• Kunskap i att läsa ritningar eller arbetsinstruktioner.
• Tidigare arbete inom produktion, lager eller verkstad.
• Erfarenhet av finmontering, lödning, testning eller ESD-säker miljö.
AnsökanVarmt välkommen med din ansökan via länken nedan! Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.
Om WestaffWestaff är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi jobbar nära både kunder och kandidater för att matcha rätt person med rätt jobb. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs gärna mer på www.westaff.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeStaff Sweden AB
(org.nr 559368-8319) Arbetsplats
WeStaff Sweden Jobbnummer
9595603