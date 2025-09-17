Produktionsmedarbetare - Abigo Medical, Askersund
Cleverex Bemanning AB / Maskinoperatörsjobb / Askersund Visa alla maskinoperatörsjobb i Askersund
2025-09-17
, Laxå
, Kumla
, Hallsberg
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cleverex Bemanning AB i Askersund
, Laxå
, Kumla
, Hallsberg
, Motala
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-17Om tjänsten
Abigo Medical som ägs av Essity är ett väletablerat företag inom den medicintekniska branschen som tillverkar avancerade sårvårdsprodukter. De är dedikerade till att förbättra livskvaliteten för patienter över hela världen genom att erbjuda innovativa och effektiva lösningar för sårbehandling. Just nu upplever vi en betydande ökning i vårt orderläge och i takt med vår tillväxt söker vi nya medarbetare för att förstärka vårt team.
För den här rollen fokuserar vi mer på dina personliga egenskaper än på dina tidigare erfarenheter. Motivation, arbetsvilja och engagemang avgörande faktorer för oss.
Vi önskar att du kan starta omgående.
Du erbjuds
Som konsult hos Essity erbjuds du en spännande arbetsmiljö där du får vara en del av tillverkningsprocessen för avancerade sårvårdsprodukter. Du kommer att arbeta i en renrum- och kontrollerad miljö där hög hygienstandard är av yttersta vikt. Essity ser till att du har rätt utrustning och klädsel för att upprätthålla högsta möjliga hygiennivå. Du kommer att erbjudas konkurrenskraftig ersättning enligt gällande avtal.Dina arbetsuppgifter
Du kommer främst att arbeta med handklippning av tamponader men där det även kan ingå viss hantering av maskiner. Din snabbhet och fingerfärdighet kommer att vara värdefulla egenskaper då arbetet innebär att arbeta i ett högt tempo. Du kommer att vara en viktig del av produktionsprocessen och bidra till att säkerställa att produkterna håller hög kvalitet.Profil
Vi söker konsulter som är självgående och trivs med manuellt arbete. Du bör vara fingerfärdig och kunna arbeta i ett snabbt tempo utan att kompromissa med kvaliteten. Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom tillverkningsindustrin är meriterande, men inte ett krav. Det viktigaste är att du är engagerad, noggrann och har en stark medvetenhet om hygien och kvalitet. Flexibilitet när det gäller arbetstider är ett plus, då vi söker konsulter som kan arbeta både dagtid och 2-skift.Övrig information
Arbetet kommer att äga rum på Essity (Abigo Medicals lokaler) i Askersund. Start vecka 33 - uppdragets längd är cirka 7-8 veckor, med möjlighet till förlängning. Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Cleverex Bemanning men kommer att arbeta hos Essity.
Intresserad?
Skicka in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt person.
Välkommen med din ansökan!Om företaget
På Cleverex Bemanning arbetar vi med att rekrytera och hyra ut rätt medarbetare till rätt kund. Vårt största fokus ligger på våra kunder, konsulter och kandidater och vårt mål är att du som kandidat ska känna att du hamnat helt rätt! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1005". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cleverex Bemanning AB
(org.nr 559082-0287), https://cleverex.se/ Jobbnummer
9513016