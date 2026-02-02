Produktionslogistiker/godsmottagning i sommar - Bidra till hållbar framtid
2026-02-02
Är du en serviceinriktad och lösningsorienterad person som trivs i en dynamisk miljö? Läs då vidare för att ha chansen till ett sommarjobb där du är med och bidrar på riktigt.
Vill du vara med och bidra till ett effektivt resursutnyttjande och en mer hållbar produktion? Då kan detta vara jobbet för dig! Vi på StudentConsulting söker nu en Produktionslogistiker till ett uppdrag på en anläggning i Norrköping under sommarsäsongen 2026.
Vad du kommer att göra:
Som Produktionslogistiker kommer du att spela en central roll i att optimera varuflödet och säkerställa att produktionen och utleveransen sker enligt uppsatta mål. Du ansvarar för mottagningskontroller av spannmål, granskar prover från spannmålsbilar och planerar transporter till produktionen för att säkerställa att vi har rätt råvaror till rätt tid.
Du arbetar operativt med mottagning, registrering, provtagning, analys och dokumentation av inkommande och utgående leveranser. Du bidrar aktivt till att säkerställa att produktionsbehovet uppfylls enligt den plan som har satts upp, och ser till att flödet i produktionen är så effektivt som möjligt.
Varför detta jobb?
Gör skillnad: Genom att arbeta som Produktionslogistiker hos oss får du vara en viktig del av den hållbara produktionen och bidra till en effektiv och ansvarsfull hantering av våra resurser.
Utveckling: Du får möjlighet att utvecklas i en dynamisk arbetsmiljö och får värdefull erfarenhet inom produktionslogistik och livsmedels- och fodersäkerhet.
Spännande arbetsmiljö: Du kommer att vara en del av ett team där samarbete och effektiv kommunikation är avgörande för att nå framgång.
DETTA SÖKER VI
Kvalifikationer och egenskaper:
För att trivas i rollen ser vi att du har:
Gymnasieutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet av godsmottagning, lagerhantering eller serviceyrken är ett starkt plus för tjänsten då man träffar väldigt mycket människor i en industriell miljö.
Grundläggande kunskap inom livsmedel- och fodersäkerhet.
Goda IT-kunskaper och erfarenhet av att arbeta i system för att hantera logistikflöden.
Truckkort är ett krav B2 för motvikt då man kommer ta emot och behöva placera vissa produkter på anvisade platser.
God kommunikationsförmåga i svenska och engelska både i tal och skrift.
Vi söker dig som är:
Strukturerad och noggrann: Du har förmågan att planera och prioritera dina arbetsuppgifter för att uppnå bra resultat och slutföra uppgifter i tid.
Flexibel och anpassningsbar: Du trivs i en händelserik miljö och ser utmaningar som en möjlighet att utvecklas och bidra till förbättringar.
En lagspelare: Du förstår vikten av samarbete och god kommunikation för att skapa bra relationer och ett effektivt arbetsflöde.
Anställningens omfattning: Detta är ett sommarjobb som sträcker sig från maj till slutet av augusti 2026. Du kommer att vara placerad på vår anläggning i Norrköping. Vid högsäsong så kan helgarbete/övertid bli aktuellt då det är en period med hög belastning där alla måste hjälpa till.
Vill du vara med och skapa en hållbar framtid? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team. Här får du möjlighet att arbeta i en meningsfull och dynamisk miljö där du verkligen gör skillnad - från jord till bord! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
