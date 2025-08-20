Produktionsledare till vår logistikverksamhet
2025-08-20
Anställningsform: tillsvidare/provanställning | Tillträdesdag: efter överenskommelse
Det doftar handlingskraft och smakar nya möjligheter vid bryggeriet i Grängesberg!
Vi står inför en spännande resa för att skapa bästa möjliga förutsättningar för framtiden. Det gör vi bland annat genom att stärka upp ledarskapet för att lägga grunden till ett ännu bättre arbetsklimat och effektivare förbättringsarbetet.
Vi söker nu flera ledare för att möjliggöra detta, har du ett starkt ledarskap som inspirerar till både engagemang och utveckling? Välkommen in och tappa upp din fulla potential!
Till vår logistikverksamhet söker vi en produktionsledare till avdelningen Plock.
Om avdelningen
Plock är en central del av Spendrups logistikverksamhet. Här hanteras våra kunders individuella ordrar och exponeringspallar vilket kräver precision och effektivitet. Logistikverksamheten är navet där våra produkter förvaras och organiseras för att möjliggöra en smidig och kvalitetsfokuserad hantering ända från beställning till leverans till våra kunder. Till avdelningen hör 86 medarbetare varav 6 produktionsledare och 9 skiftledare.
Om rollen
Som produktionsledare Plock har du en central roll genom att leda och utveckla det dagliga arbetet. Du är en av 6 produktionsledare och rollen har ett operativt fokus men även ett strategiskt ansvar att utveckla avdelningens processer och rutiner. Du driver förbättringsarbete samtidigt som du säkerställer att verksamheten når sina mål.
Som produktionsledare är du första linjens chef och har personalansvar för ditt team om ca 30-35 medarbetare som är fördelade över 3-skift, över säsong uppgår antalet medarbetare till ca 60.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Leda och planera det dagliga arbetet, i nära samarbete med skiftledare
Leda och följa upp avdelningens arbete för att säkerställa att vi uppnår mål kopplade till säkerhet, kvalitet, leverans, effektivitet och medarbetaren i fokus (SQLE-M)
Coacha och motivera medarbetare för att skapa en positiv och engagerande arbetsmiljö
Ansvara för arbetsmiljö och säkerställa att standarder för säkerhet och kvalitet efterlevs
Budgetansvar och ekonomisk uppföljning för avdelningen
Rekrytera och introducera nya medarbetare samt coacha deras långsiktiga utveckling
Skapa goda relationer och främja tvärfunktionellt samarbete
Viktiga egenskaper:
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare med ett starkt engagemang för att utveckla både verksamheten och medarbetare. Som ledare är du trygg i att fatta beslut och har alltid det bästa för verksamheten och medarbetarna i fokus. Du når dina mål genom att skapa en miljö som genomsyras av engagemang och initiativkraft och du har bygger förtroende och samarbetar väl med både kollegor och andra funktioner. Din ledarstil är tydlig, kommunikativ och lyhörd.
Vi ser att du har:
Minst 2 års erfarenhet av en ledande befattning med personalansvar, gärna med bakgrund inom logistik eller produktion.
Eftergymnasial utbildning inom exempelvis logistik, produktion eller motsvarande erfarenhet
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt i Office-paketet
Meriterande om du har erfarenhet av att arbete enligt LEAN principen samt ständiga förbättringsarbete.
För denna tjänst behöver vi inget personligt brev, du ansöker istället genom att svara på några korta urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
Har du frågor om tjänsten kontakta rekryterande chef Thomas Hillerström thomas.hillerstrom@spendrups.se
.
