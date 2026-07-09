Produktionsledare till Trelleborg Sealing Profiles
Stella Rekrytering och Ledarskap AB / Maskiningenjörsjobb / Värnamo Visa alla maskiningenjörsjobb i Värnamo
2026-07-09
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, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
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, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
, Alvesta
eller i hela Sverige
Till Trelleborg Sealing Profiles söker vi en Produktionsledare som med ett jordnära ledarskap bidrar till engagemang hos medarbetare och resultat i fokus.
Om Rollen Produktionen på Trelleborg leds av två Produktionsledare och övergripande ansvar är att leda, följa upp och utveckla produktionen inom ditt ansvarsområde. Rollen innebär både operativa uppgifter i vardagen och ett strategiskt fokus på förbättringar och utveckling. Till din hjälp har du ett antal skiftgående teamledare, produktionstekniker och tillgång till stödfunktioner inom kvalitet, HR, planering.
Du ansvarar för ca 40 medarbetare, vilket gör att du förutom intresse för produktionsledning även behöver tycka det är kul med personal och organisationsfrågor. Du ingår i produktionsledningsgruppen och rapporterar till Production & Process Manager.
Du ansvarar bland annat för att:
Operativ produktionsledning: Leda och följa upp arbetet för att nå uppsatta mål inom volym, kvalitet, leverans och kostnad.
Säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö.
Coacha och utveckla teamledare och medarbetare, samt driva kompetensutveckling, medarbetarsamtal och lönesättning.
Driva och följa upp förbättringsarbete inom ditt produktionsområde.
Aktivt arbete i Produktionsledningsgruppen
Din Profil Eftergymnasial utbildning är inget krav, men ger förstås en bra grund att stå på. För att lyckas i rollen vill vi att du har:
Minst 5 års erfarenhet från produktionsledning inom tillverkande industri, gärna fordonsindustrin.
Erfarenhet av personalledning och att hantera ett fullt personalansvar.
Erfarenheter av systematiskt förbättringsarbete.
Goda kunskaper inom arbetsmiljö, kvalitet och produktionsekonomi
Goda IT-kunskaper i Office, samt vana av att arbeta i ERP-system.
Bra språkkunskaper i svenska och engelska.
Som ledare vill vi att du är såväl resultat-, som relationsorienterad med hög förmåga att skapa engagemang. För dig är det självklart att vara ett föredöme och en naturlig kulturbärare. Du har ett starkt säkerhetstänk, är strukturerad, lösningsorienterad och trivs med att balansera människor och teknik, där båda delarna är lika viktiga. Vi erbjuder Vi erbjuder "Ett litet företag, men ett stort sammanhang". Trelleborg har ett starkt varumärke och är en uppskattad arbetsgivare. Via bl.a. Trelleborg University ges utvecklingsmöjligheter. Du får verka i en internationell miljö med intressanta utbyten inom koncernen.
Du får en ansvarsfull och utvecklande roll där kärnvärdena nedan står i fokus:
Kundfokus: Förstå och möta kundernas behov och leverera lösningar med hög prestanda.
Innovation: Kreativt tänkande, ständiga förbättringar och innovativa lösningar.
Ansvar: Trelleborg uppträder etiskt, respekterar kulturella normer och tar personligt ansvar för handlingar.
Prestanda: Uppnå excellens genom tydliga mål, mäta prestationer och främja en kultur av ständiga förbättringar.
Ansökan I denna rekrytering samarbetar Trelleborg Sealing Profiles med Stella Rekrytering och Ledarskap. Information och frågor besvaras av Christer Johansson, christer.johansson@stellaab.se
, 070 670 25 85 eller Sören Holmlind, soren.holmlind@stellaab.se
, 070 670 25 52
Ansökan görs via platsannons på stellaab.se senast ansökningsdag 2 aug.
Om företaget Trelleborg är världsledande inom specialutvecklade polymerlösningar för nästan alla branscher i världen. Vi befinner oss där vi är i dag för att våra talanger tagit oss dit. Trelleborg har den polymertekniska spetskompetens som gör innovation och tillämpning möjlig. Vi har ett nära samarbete med ledande varumärken inom industrin för att påskynda deras utveckling och driva deras verksamhet framåt – och på vägen dit forma industrin och de framsteg som kommer att gagna mänskligheten under många spännande år framöver. Vill du bli en del av Trelleborg?
🌏 Läs mer om oss på: Trelleborg Sealing Profiles Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7724836-2094189". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stella Rekrytering och Ledarskap AB
(org.nr 556745-3559), https://jobb.stellaab.se
Jönköpingsvägen 15 (visa karta
)
331 34 VÄRNAMO Arbetsplats
Stella Rekrytering & Ledarskap Jobbnummer
9997972