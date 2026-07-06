Produktionsledare till Thomas Betong i Sollebrunn
Thomas Betong AB / Maskiningenjörsjobb / Alingsås Visa alla maskiningenjörsjobb i Alingsås
2026-07-06
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Thomas Betong AB i Alingsås
, Ale
, Borås
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa framtidens betongprefab tillsammans med ett engagerat team? Vi söker dig som vill ta ansvar för produktionen, utveckla människor och bidra till en säker, effektiv och trivsam arbetsmiljö.
Om rollen
Som produktionsledare hos oss planerar och leder du den dagliga produktionen i ditt team. Du blir första linjens chef för ett trettiotal medarbetare som arbetar med armeringstillverkning, blandning av betong, efterbearbetning, lager och plock, och färdigvarulager. I vår efterbearbetning tillses att våra betongelement håller hög kvalitet och är färdiga för leverans, här kan det ske tvätt, måleri, lagingar, montering av fönster med mer.
Produktionsledaren ska vara en förebild genom sitt sätt att arbeta och ta tillvara på engagemanget och kompetensen hos sina medarbetare. Tillsammans levererar du och ditt team produkter av hög kvalitet och driver ständiga förbättringar. Rollen innebär ett helhetsansvar för att säkerställa att säkerhet, kvalitet och leverans alltid står i fokus. Du coachar och fördelar arbetsuppgifter, ser till att rutiner följs och utvecklas, och fungerar som en viktig kommunikationslänk mellan teamet och fabrikschefen. Du introducerar ny personal, håller medarbetarsamtal och bidrar till att skapa en arbetsplats där alla trivs, är delaktiga och utvecklas. Arbetet sker i nära samverkan med fabrikschef, lagledare och andra kollegor i fabriken och Team Thomas. För oss i Team Thomas är säkerheten den viktigaste frågan, och du som produktionsledare får ett arbetsmiljöansvar. I det ingår också ett stort ansvar för att bära vidare kultur och värderingar som bidrar till en säker arbetsmiljö.
Vem söker vi?
För oss är personliga egenskaper viktiga och vi letar efter dig som lyckats i liknande roller tidigare, antingen på byggarbetsplatser eller i andra producerande miljöer.
Vi tror att du är van att samarbeta och skapa engagemang i teamet – du ser till att alla drar åt samma håll och hittar lösningar där alla är med. Du behåller lugnet även när det är mycket att göra och vågar stå för dina beslut. Du kommunicerar tydligt och får med dig andra genom att vara lyhörd och inspirerande. Du gillar att lösa problem och ser möjligheter i förändring, särskilt när det gäller att utveckla arbetssätt och digitalisering.Säkerhet är alltid viktigt för dig, och du har lätt för att organisera och strukturera arbetet så att produktionen flyter på. Du får med dig teamet när ni testar nya idéer och utvecklar verksamheten tillsammans. Det är meriterande om du har erfarenhet från byggbranschen, prefab- eller annan eller tillverkande industri. Det är också ett plus om du har insikt i ritningsläsning, erfarenhet av arbete i digitala system, förebyggande underhåll, samt tidigare har arbetat med Lean som en del i att skapa en effektiv produktion. Viktigt är att du har...
Lägst gymnasiekompetens
B-körkort
Mångårig erfarenhet av yrkesmässigt ledarskap, gärna inom tillverkande produktion eller byggbransch.
Erfarenhet av att arbeta med en säker arbetsmiljö i fokus
God kunskap i svenska, både i tal och skrift
Grundläggande kunskaper i Word, PowerPoint och Excel Publiceringsdatum2026-07-06Så ansöker du
Känner du igen dig? Välkommen med din ansökan senast 15 december. Vi begär att du bifogar ditt CV, men inte personligt brev. Istället får varje kandidat svara på ett antal frågor vid ansökan. Svaren på dessa ligger till grund för vårt första urval. Så, ta dig tid att svara ordentligt på frågorna. Ta t.ex. en skärmbild och fundera över svaren i lugn och ro innan du skickar in dem. Under rekryteringsprocessen kommer personlighets- och logiktest att användas. Start sker efter överenskommelse. Placering är i Sollebrunn och arbetet sker mestadels dagtid. I ditt team ingår nattskiftet, vilka du också behöver träffa emellanåt. Om Thomas Betong och Prefabfabriken i Sollebrunn
Fabriken i Sollebrunn är en av fyra prefab-fabriker där vi tillverkar färdiggjutna betongprodukter som väggar, balkonger och plattbärlag – och bidrar till att bygga samhället på riktigt. Produktionen sker inte på löpande band; varje element är unikt och kräver stor noggrannhet, yrkesstolthet och kompetens. Många som jobbar här har jobbat hos oss länge och trivs tack vare gänget man har runt omkring sig. Här kan du se vilka projekt vi levererat till: https://thomasbetong.se/projekt/
Thomas Betong är ett familjeägt företag som har funnits sedan 1955. Vi är specialister på betong och riktigt stolta över att kunna bidra till ett hållbart samhällsbyggande. Hos oss är det viktigt med en varm kultur, engagemang och hög kvalitet. Vi är ett föreag med mycket på gång och korta beslutsvägar. Här kan du vara med och påverka!
Vi vill att alla ska trivas och känna sig välkomna hos oss. Vi arbetar aktivt för en jämnare könsfördelning och ser gärna fler kvinnor i våra team. Olikheter är en styrka och vi bygger vår framgång på respekt, gemenskap och laganda. https://thomasbetong.se/karriar/team-thomas/.
Välkommen till Thomas Betong – tillsammans bygger vi något större!
Om Thomas BetongHos oss får du möjlighet att arbeta i ett familjeägt och långsiktigt bolag där vi tillsammans med våra kunder bidrar till ett hållbart byggande. Från ett 40-tal fabriker runt om i landet tillverkar vi och levererar både färsk betong och prefabricerade betongelement i riktigt hög kvalitet. Med en önskan om att uppfattas vara bäst i branschen som Specialisterna på betong delar vi gärna med oss av vår erfarenhet och unika betongkompetens.
I Team Thomas bryr vi oss om varandra. Vi "silar snacket", tar vara på varandras olikheter och bjuder in varandra i gemenskapen. Thomas Betong ingår i svenska, familjeägda koncernen Thomas Concrete Group AB med verksamhet i Sverige, Norge, USA, Tyskland och Polen. www.thomasbetong.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thomas Betong AB
(org.nr 556276-3655), http://www.thomasbetong.se
Magravägen 201 (visa karta
)
441 74 SOLLEBRUNN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Fabrikschef
Andreas Eriksson andreas.eriksson@thomasbetong.se Jobbnummer
9994551