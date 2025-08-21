Produktionsledare till Textilia i Norsborg
2025-08-21
Vill du ta nästa steg i din ledarkarriär inom produktion och vara med och forma framtidens textilservice? Textilia i Norsborg söker nu en engagerad och målinriktad produktionsledare som vill driva utveckling tillsammans med ett erfaret team i en dynamisk och samhällsviktig bransch.
Som produktionsledare på Textilia är du en central del av verksamhetens fortsatta tillväxt och utveckling. Tillsammans med platschef och den lokala ledningsgruppen ansvarar du för att sätta mål, definiera strategier och säkerställa att produktionsenheten når och överträffar sina uppsatta resultat. Du driver förbättringsarbete inom kvalitet, säkerhet och effektivitet - alltid med fokus på att utveckla både människor och processer.
Du erbjuds
• En nyckelroll i en samhällsbärande verksamhet där du får påverka på riktigt
• Möjlighet att leda och utveckla ett engagerat team inom en högteknologisk processindustri
• Ett nära samarbete med ledningsgruppen och andra funktioner inom organisationen
• En arbetsplats som aktivt arbetar med hållbarhet, arbetsmiljö och kontinuerlig förbättring
• Ett företag där värderingar, ansvar och arbetsglädje står i centrumDina arbetsuppgifter
I rollen som produktionsledare är ditt huvudsakliga uppdrag att leda produktionen mot uppsatta mål. Du har det övergripande ansvaret för produktion, personal och samverkan med andra funktioner i verksamheten. Du arbetar både operativt och strategiskt och är en viktig motor i förändrings- och förbättringsarbetet.
Du kommer att driva frågor som rör arbetsmiljö och säkerhet (SBA), följa upp nyckeltal och kundnöjdhet samt bidra i samarbetet med branschorganisationer och hyresvärden kring fastighetsfrågor. En viktig del i din roll är också att motivera och utveckla personalen - du ser potentialen i människor och får dem att växa.Profil
Vi söker dig som är en naturlig ledare - engagerad, tydlig och närvarande. Du har en övertygande och trygg personlighet som skapar förtroende i hela organisationen. Du är van vid att ta beslut, även i föränderliga situationer, och har ett lösningsfokuserat arbetssätt.
Du har tidigare erfarenhet från processindustrin - gärna inom produktion, logistik eller teknik - och har drivit förbättringsprojekt, gärna med inslag av Lean. Det är meriterande om du har projektledarerfarenhet och ekonomisk förståelse, liksom erfarenhet av att leda större team. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska i tal och skrift.
Vi tror att du:
• Är strukturerad, analytisk och självgående
• Har en stark förmåga att motivera och engagera medarbetare
• Trivs med att vara ute i verksamheten och har ett stort tekniskt intresse
• Har erfarenhet av personalansvar, rekrytering och verksamhetsutvecklingÖvrig information
• ? Placeringsort: Norsborg
• ? Tillträde: Enligt överenskommelse
• ? Anställningsform: Tillsvidare anställning med 6 månaders provanställning
Rekryteringsprocessen hanteras av Cleverex Bemanning och vi ber att alla frågor rörande tjänsten ställs direkt till rekrytering@cleverex.se
Om företaget
